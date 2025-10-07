यूपी में जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र जारी करने की नई व्यवस्था, सीएम योगी ने दिए निर्देश

यूपी में शासन व्यवस्था को और सुचारू, पारदर्शी बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और कदम बढ़ाया है. वाराणसी सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अब जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत सचिवालय से ही जारी किए जाएंगे. इसका उद्देश्य ग्रामीणों को तहसील के चक्कर काटने से राहत दिलाना और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सरल बनाना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सचिवालय को मिनी प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जहां ग्रामीण अपने आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण-पत्र और जनसेवा संबंधी कार्य एक ही स्थान पर निपटा सकें. उन्होंने अफसरों से साफ शब्दों में कहा कि किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा न होने पाए, और जहां अवैध कब्जे हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए.

सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी

बैठक में सीएम ने विशेष रूप से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर सतत निगरानी रखी जाए और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो. किसी भी घटना या शिकायत पर प्रशासन और पुलिस का त्वरित रिस्पॉन्स जरूरी है. उन्होंने निर्देश दिया कि जनता से सीधा संवाद कायम रखा जाए, बॉर्डर इलाकों में सतर्कता बढ़ाई जाए और अपराधियों, गौ-तस्करों पर पैनी नजर रखी जाए. सीएम ने कहा, कानून व्यवस्था पर जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सुरक्षा के मद्देनज़र अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए. साथ ही उन्होंने मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि जीएसटी विभाग की मासिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए.

Advertisement

त्योहारी सीजन में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दीपावली और देव दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान पुलिस बल हर जगह मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या अप्रिय स्थिति से पहले ही निपटने के लिए प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह अलर्ट रहे. सीएम ने जनपद में जारी विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि हर परियोजना तय समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरी होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने, जनता से फीडबैक लेने और किसी भी शिकायत को डिफॉल्टर सूची में न आने देने की सख्त हिदायत दी.

कल्याण मंडपम का निर्माण और गरीबों के हित में योजनाएं

योगी ने कहा कि नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों में आम नागरिकों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए. कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाए. उन्होंने निर्देश दिया कि कल्याण मंडपम का अधिक से अधिक निर्माण कराया जाए, ताकि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी या सामाजिक कार्यक्रमों में इनका उपयोग किया जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी वार्डों और मलिन बस्तियों के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए. शहर की सड़कें, ड्रेनेज, साफ-सफाई और रोशनी की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए ताकि नागरिकों को सुखद अनुभव हो. लोक निर्माण विभाग को अभियान चलाकर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का भी आदेश दिया गया. उन्होंने साफ कहा कि सड़क और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं ही किसी शहर की पहचान होती हैं.

Advertisement

गंगा महोत्सव और देव दीपावली को अविस्मरणीय बनाने की तैयारी

वाराणसी के प्रतीक उत्सव गंगा महोत्सव और देव दीपावली को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष तैयारी के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आयोजन ऐसा हो कि लोगों के मन में जीवनभर याद रह जाए.

इसके साथ ही फ्रेट विलेज परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर करने और कार्यों को गति देने पर जोर दिया. सीएम ने पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि अधिक से अधिक घरों पर सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएं. उन्होंने कहा कि इससे बिजली बिल में बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा.

नदियों का पुनरोद्धार और स्वच्छता पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि वरुणा और अस्सी नदी की साफ-सफाई और पुनरोद्धार कार्यों को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने दीपावली और देव दीपावली को देखते हुए घाटों, गलियों और सड़कों की सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा.

उन्होंने दालमंडी सड़क निर्माण कार्य को मिशन मोड में पूरा कराने के निर्देश दिए और कहा कि बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए सिविल पुलिस, होमगार्ड्स और फूट पेट्रोलिंग की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए. नगर निगम को निर्देशित किया गया कि सभी वार्डों में नियमित रूप से सड़कों, सीवर, टॉयलेट और यूरिनल की सफाई सुनिश्चित की जाए. इसके लिए प्रत्येक स्थान पर केयर टेकर की जिम्मेदारी तय करने का आदेश दिया गया.

Advertisement

अधिकारियों ने रखी प्रगति रिपोर्ट

बैठक में मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने मुख्यमंत्री को देव दीपावली की तैयारियों से अवगत कराया. पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम, गौ-तस्करी पर कार्रवाई, और मिशन शक्ति 5.0 की प्रगति की जानकारी दी. एडीजी जोन पीयूष मोर्डिया ने नौ जिलों में चल रहे अभियानों की स्थिति, ई-साक्ष्य, ऑपरेशन त्रिनेत्र, पैदल गश्त और जनसुनवाई की जानकारी साझा की. जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में 18 हजार करोड़ रुपये के 128 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें रिंग रोड फेज-2 का कार्य जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने पांडेयपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण में मैनपावर बढ़ाकर गति लाने के निर्देश दिए.

---- समाप्त ----