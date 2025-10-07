अरविंद केजरीवाल को मिला नया लग्जरी आवास, केंद्र ने दिया टाइप-7 का बंगला, देखें PHOTOS

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आखिरकार 95 लोधी एस्टेट का टाइप-7 बंगला अलॉट कर दिया गया है. इस अलॉटमेंट के लिए AAP को केंद्र सरकार के खिलाफ लंबी और कड़वी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी.

साल 2013 की सर्दियों में, केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी. उस समय केजरीवाल ने अपने अभियान में यह वादा किया था कि जब तक वे मुख्यमंत्री रहेंगे, वे सरकारी बंगले या वाहन का उपयोग नहीं करेंगे.

AAP नेता ने उस समय दिल्ली के उपनगर कौशांबी, गाजियाबाद में अपनी पत्नी को अलॉट सरकारी अपार्टमेंट से ही अपना कार्यस्थल चलाया. यहां तक कि उन्होंने मेट्रो यात्रा करके अपने कार्यालय तक जाने का नाटकीय प्रदर्शन भी किया. यह कदम उनके सरल और जनता के प्रति समर्पित छवि को दिखाने के लिए किया गया था.

लेकिन समय बदल गया. 2025 में, लगभग एक साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद, केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में टाइप VIII सरकारी आवास के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में संघर्ष कर रहे थे.

उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें टाइप VII या VIII का बंगला मिलना चाहिए, टाइप V पर डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें कोई विशेष प्राथमिकता नहीं चाहिए और वे किसी अन्य दल विशेष (जैसे BSP) की तरह नहीं हैं. इस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, अदालत ने केजरीवाल को टाइप 7 बंगला अलॉट करने का आदेश दिया.

