Shahrukh vs Alakh Pandey: अमीरी में शाहरुख से आगे निकले 'पांडेजी', एक आइडिया और कर गया कमाल!

इस साल देश में अमीरों की तादाद बढ़ी, तो उनकी दौलत में भी तगड़ा इजाफा हुआ है. बीते दिनों जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में जहां बॉलीवुड के किंग खान Shah Rukh Khan ने पहली बार अरबपतियों के क्लब में एंट्री ली, तो वहीं दूसरी ओर एडटेक फर्म फिजिक्सवाला के को-फाउंडर अलख पांडे की नेटवर्थ में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी ने सुर्खियां बटोरी. दरअसल, संपत्ति के मामले में उन्होंने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ में सालाना आधार पर 223% का इजाफा दर्ज किया गया.

अरबपति लिस्ट में पहली बार शाहरुख खान

अमीरों की 2025 लिस्ट में इस बार बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने पहली बार एंट्री ली है. 12,490 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ वे अब भारत के टॉप अरबपतियों के क्लब में शामिल चुके हैं. अपने अभिनय की दम पर किंग खान का तमगा हासिल करने वाले शाहरुख खान की नेटवर्थ में सबसे बड़ा हिस्सा उनकी एक्टिंग से होने वाली कमाई का है. इसके अलावा प्रोडक्शन से लेकर एंडोर्समेंट तक में वे सबसे आगे रहते हैं.

बीते साल 2024 की तुलना में उनकी संपत्ति में 71% की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसमें उनकी पत्नी गौरी खान द्वारा को-फाउंडेड रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की कमाई का भी बड़ा रोल है, जिसने FY23 में 85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था. इसके अलावा, शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान, जिसका बजट 300 करोड़ रुपये था, ने सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 640.25 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 1,160 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे उनकी संपत्ति में और तेज वृद्धि हुई.

इतनी नेटवर्थ के साथ अलख पांडे निकले आगे

PhysicsWallah के अलख पांडे ने बीते साल जहां हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप-10 अरबपतियों में जगह बनाकर सुर्खियां बटोरी थीं. तो वहीं एडटेक यूनिकॉर्न ने इस साल भी धमाल मचाए रखा है. बीते साल के मुकाबले अलख पांडे की संपत्ति में इस साल 223% की ताबड़तोड़ वृद्धि हुई है. इस इजाफे के साथ उनकी नेटवर्थ में भी तेज उछाल आया है M#M Hurun India Rich List के मुताबिक, ये बढ़कर 14,510 करोड़ रुपये हो गई है.

इतनी संपत्ति के साथ अलख पांडे ने अरबपति क्लब में एंट्री लेने वाले बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया. हुरुन के मुताबिक, फिजिक्सवाला के को-फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी ने भी अलख पांडे के समान ही संपत्ति में इजाफा दर्ज किया है, जो कंपनी की मजबूत वैल्यूएशन को प्रदर्शित करता है. FY2025 फिजिक्सवाला का रेवेन्यू भी 1,940 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,886 करोड़ रुपये हो गया.

₹5000 महीने की कमाई, अब अरबपति

आज देश के युवा अरबपतियों में शुमार अलख पांडे ने बचपन में बड़ी आर्थिक तंगी का सामना भी किया. इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब वे तीसरी कक्षा में थे, तब तक उनके प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में स्थित घर का आधा हिस्सा बिक चुका था और फिर छठी क्लास तक आते-आते उनका पूरा घर बिक गया. खुद अलख पांडे ने इस बारे में कई बार बताया है. खराब आर्थिक स्थिति के चलते आठवीं क्लान में पढ़ने के दौरान ही उन्होंने पांचवीं क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया था.

बच्चों को ट्यूशन देकर शुरुआती दौर अलख पांडे की कमाई महीने के करीब 5000 रुपये होती थी. ट्यूशन पढ़ाते हुए ही उन्होंने पढ़ाई पूरी की और फिर बी.टेक की डिग्री हासिल कर ली. बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते अलख पांडे ने 2017 में उन्होंने अपने साथी प्रतीक महेश्वरी के साथ एक यूट्यूब चैनल खोला, जिसका नाम 'PhysicsWallah' रखा. एक साल में इसके सब्सक्राइबर करीब 50,000 के पार निकल गए. सब्सक्राइबर हो गए थे. फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके इस स्टार्टअप ने ऐसा कमाल किया कि संपत्ति बढ़ती चली गई और वे अमीरों की लिस्ट में आ गए. गौरतलब है कि 2020 में फिजिक्सवाला को कंपनी एक्ट में शामिल किया गया.

अब आएगा 'फिजिक्सवाला' IPO!

संपत्ति के मामले में शाहरुख खान को पीछे छोड़ने वाले अलख पांडे अपनी कंपनी फिजिक्सवाला का आईपीओ (PhysicsWallah IPO) लाने की भी तैयारी कर रहे हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी वैल्यूएशन बढ़ने के साथ ही उन्होंने 3,820 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए SEBI के पास डॉक्युमेंट भी दाखिल किए हैं. इसमें 3,100 करोड़ रुपये का नया आईपीओ और 720 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है. रिपोर्ट की मानें, तो प्रमोटर अलख पांडे और प्रतीक बूब ओएफएस के जरिए 360 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे.

