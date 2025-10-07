महेंद्र सिंह धोनी का मशीनों के प्रति प्यार कोई राज नहीं है. चाहें वह अपनी पुरानी कारों को चलाना हो या रांची की सड़कों पर अपनी सुपरबाइक को दौड़ाना. पूर्व भारतीय कप्तान हमेशा इंजनों और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते आए हैं. अब उन्होंने अपनी उपलब्धियों में एक और नाम जोड़ लिया है, वह है ड्रोन उड़ाना....
धोनी ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को,सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उन्होंने अधिकारिक तौर पर ड्रोन पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया है. भारत की प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ा एयरोस्पेस (Garuda Aerospace) ने भी पुष्टि की. ड्रोन कंपनी ने कहा धोनी ने चेन्नई स्थित कंपनी के DGCA-स्वीकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. धोनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक भी हैं.
गरुड़ा एयरोस्पेस ने अब तक 2,500 से अधिक उम्मीदवार पायलटों को अनुभवी प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रशिक्षित किया है. धोनी की ताजा उपलब्धि के बारे में गरुड़ा एयरोस्पेस के फाउंडर और CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने पोस्ट किया.
अपने पोस्ट में CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने लिखा- हमारे ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक एमएस धोनी का व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण लेना और पायलट के रूप में सर्टिफिकेशन हासिल करना हमारे लिए एक बड़ा मील का पत्थर है. उन्होंने इसे बहुत जल्दी सीख लिया और सीखने में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखा. ड्रोन इंडस्ट्री में क्रांति लाने के हमारे मिशन में उनका विश्वास पूरी टीम के लिए बड़ी प्रेरणा है. माही भाई एक प्रेरणा स्रोत हैं, और उनका यह व्यावहारिक दृष्टिकोण इस क्षेत्र में स्क्लिस और इनोवेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है.
धोनी ने हमेशा क्रिकेट के अलावा नई चीजों को सीखने और अपनाने की इच्छा दिखाई. भारतीय सेना ने उन्हें 2011 में टेरिटोरियल आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट (106 Para TA Battalion) में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था.
2019 में धोनी ने जम्मू और कश्मीर में अपनी बटालियन के साथ 15 दिन का कार्यकाल पूरा किया. इस दौरान उन्होंने विक्टर फोर्स के साथ सेवा दी और गश्त और गार्ड ड्यूटी भी निभाई. बाद में उन्होंने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से पांच पैराशूट जंप्स पूरी करके प्रशिक्षित पैराट्रूपर के रूप में योग्यता प्राप्त की.
