महेंद्र सिंह धोनी का मशीनों के प्रति प्यार कोई राज नहीं है. चाहें वह अपनी पुरानी कारों को चलाना हो या रांची की सड़कों पर अपनी सुपरबाइक को दौड़ाना. पूर्व भारतीय कप्तान हमेशा इंजनों और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते आए हैं. अब उन्होंने अपनी उपलब्धियों में एक और नाम जोड़ लिया है, वह है ड्रोन उड़ाना....

धोनी ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को,सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उन्होंने अधिकारिक तौर पर ड्रोन पायलट लाइसेंस हास‍िल कर लिया है. भारत की प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ा एयरोस्पेस (Garuda Aerospace) ने भी पुष्टि की. ड्रोन कंपनी ने कहा धोनी ने चेन्नई स्थित कंपनी के DGCA-स्वीकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. धोनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक भी हैं.

When legends take flight, the nation follows.

MS Dhoni is now a DGCA Certified Drone Pilot — trained under Garuda Aerospace, India’s DGCA Approved RPTO.

Empowering the next generation of drone pilots to soar higher.@AgnishwarJ@msdhoni#GarudaAerospace #MSDhoni #DronePilot… pic.twitter.com/igTe42bPHh — Garuda Aerospace Pvt Ltd (@garuda_india) October 7, 2025

गरुड़ा एयरोस्पेस ने अब तक 2,500 से अधिक उम्मीदवार पायलटों को अनुभवी प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रशिक्षित किया है. धोनी की ताजा उपलब्धि के बारे में गरुड़ा एयरोस्पेस के फाउंडर और CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने पोस्ट किया.

*MS Dhoni* releases Garuda Aerospace's DGCA Approved Type Certified Made In India Kisan Drone to empower Youth & Farmers with Affordable Precision Agriculture Drone Technology! 😇

*Please Watch & Share* 👇🏻

*https://t.co/j6yaruPcZX* pic.twitter.com/k0U1lrVhi7 — AgnishwarJayaprakash (@AgnishwarJ) January 4, 2023



धोनी ने हमेशा क्रिकेट के अलावा नई चीजों को सीखने और अपनाने की इच्छा दिखाई. भारतीय सेना ने उन्हें 2011 में टेरिटोरियल आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट (106 Para TA Battalion) में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था.

2019 में धोनी ने जम्मू और कश्मीर में अपनी बटालियन के साथ 15 दिन का कार्यकाल पूरा किया. इस दौरान उन्होंने विक्टर फोर्स के साथ सेवा दी और गश्त और गार्ड ड्यूटी भी न‍िभाई. बाद में उन्होंने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से पांच पैराशूट जंप्स पूरी करके प्रशिक्षित पैराट्रूपर के रूप में योग्यता प्राप्त की.



---- समाप्त ----