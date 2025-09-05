Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 5 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और रूस को ख़तरनाक चीन के हाथों खो दिया है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी की दरों में कटौती ट्रंप के ट्रैफिक की वजह से नहीं की है. इन खबरों के अलावा, CDS जनरल अनिल चौहान ने चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी सैन्य चुनौती बताया. शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

'लगता है भारत-रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया', टैरिफ वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को ख़तरनाक चीन के हाथों खो दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट के साथ SCO में राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पोस्ट की है. ट्रंप ने लिखा कि उम्मीद है कि उनका साथ लंबा और समृद्ध हो.

ट्रंप के टैरिफ की वजह से नहीं हुआ जीएसटी में बदलाव, डेढ़ साल से काम कर रहे थे- सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी की दरों में कमी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर हैवी ट्रैफिक लगाने की वजह से नहीं किए गए हैं. उन्होंने कहा कि GST रेट में कमी करने के लिए डेढ़ साल से काम हो रहा था. उन्होंने कहा हमने 300 से ज्यादा चीज़ों पर रेट कम किया है. इसका निर्णय एक दिन में नहीं किया जा सकता था.

CDS अनिल चौहान ने चीन के साथ सीमा विवाद को बताया सबसे बड़ी चुनौती, भारत के लिए 4 बड़े खतरे भी गिनाए

गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी सैन्य चुनौती है. उन्होंने कहा कि दूसरी बड़ी चुनौती पाकिस्तान की प्रॉक्सी युद्ध की रणनीति है. उन्होंने कहा, 'हमारे दोनों विरोधी परमाणु शक्ति संपन्न हैं, और उनके खिलाफ किस तरह के ऑपरेशन करने हैं, ये तय करना हमेशा एक चुनौती रहेगी.'

भारत में पहली TESLA कार की हुई डिलीवरी, इस मंत्री ने ली चाबी, पोते को करेंगे गिफ्ट

एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने आज भारतीय बाज़ार में अपनी पहली कार 'Tesla Model Y' की पहली यूनिट की डिलीवरी की है. भारत में टेस्ला की आधिकारिक एंट्री के बाद पहली कार के मालिक महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक बने हैं. उन्होंनें कंपनी के आधिकारिक आउटलेट से सीधे टेस्ला कार की डिलीवरी ली है.

9 से बढ़कर 12 घंटे काम... मजदूरों की कमाई और सुरक्षा पर बहस, महाराष्ट्र का नया श्रम कानून विवादों में



महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार की कैबिनेट ने महाराष्ट्र फैक्ट्रियों अधिनियम, 1948 में बड़े बदलाव को मंज़ूरी दी है. इसके तहत कामकाजी घंटो को 9 बढ़ाकर 12 कर दिया गया. इसके अलावा ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाई गई और रात में महिला कर्मचारियों के काम करने की अनुमति दी गई है. कर्मचारी नेता इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं.

BCCI new selectors: टीम इंड‍िया को चुनेंगे प्रवीण कुमार? बनेंगे नेशनल सेलेक्टर... अगरकर के अंडर करेंगे काम, BCCI को भेजा आवेदन

भारतीय क्रिकेट टीम की सीन‍ियर सेलेक्शन कमेटी में दो पद खाली हैं और इनके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 सितंबर है. ऐसे में इसके लिए टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने नेशनल सेलेक्टर बनने के लिए आवेदन किया है. समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है. प्रवीण ने भारत के लिए 84 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

टीम इंडिया से बाहर चल रहा ये बैटर इंग्लैंड में खेलेगा क्रिकेट, बेहद शानदार रहा है करियर

टीम इंडिया से बाहर चल रहे बल्लेबाज़ मयंक अग्रवाल इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलेंगे. ईएसपीएन क्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक मयंक 8 सितंबर से टॉन्टन के काउंटी ग्राउंड में समरसेट के खिलाफ होने वाले मैच से पहले यॉर्कशायर की टीम में शामिल हो जाएंगे. मयंक अग्रवाल यॉर्कशर के लिए कुल 3 मैच खेलेंगे.

दिल्ली-पंजाब से कश्मीर तक पानी-पानी... देश में 24 नदियां-50 डैम बाढ़ के सेंसिटिव जोन में

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि सतलुज, ब्यास और रावी समेत देश की 24 नदियों में बाढ़ की स्थिति है, जबकि 33 अन्य नदियों का जलस्तर सामान्य से ऊपर है. जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पंजाब इस समय भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है.

मोहन भागवत से मिलीं वसुंधरा राजे, 20 मिनट तक चली बैठक

राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे ने बुधवार को जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत से मुलाकात की. राजे और भागवत की ये मुलाकात सुबह करीब 20 मिनट तक चली. इस मीटिंग में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को पार्टी में कोई बड़ा पद मिल सकता है.

दिल्ली-NCR की तरह यूपी में बनेगा लखनऊ-SCR, योगी सरकार जानिए किस जिले में क्या करेगी बदलाव

UP सरकार लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली जिलों को मिलाकर दिल्ली-NCR की तर्ज पर एक नया राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने जा रही है. इसके बन जाने से हाई-स्पीड रेल और रोड कनेक्टिविटी से उद्योग, पर्यटन और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा. यूपी का स्टेट कैपिटल रीजन कुल 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा.

