भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर की अगुवाई वाली सीन‍ियर सेलेक्शन कमेटी में दो पद खाली हैं और इनके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 सितंबर है. ऐसे में इसके लिए टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने नेशनल सेलेक्टर बनने के लिए आवेदन किया है. समाचार एजेंसी IANS ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है.

फिलहाल सेलेक्शन कमेटी में सेंट्रल जोन की ओर से पूर्व भारतीय पेसर सुब्रतो बनर्जी शामिल हैं. प्रवीण ने 2007 से 2012 के बीच भारत के लिए 6 टेस्ट, 68 वनडे और 10 टी20 मैच खेले और कुल 112 विकेट झटके.

पिछले साल से वो उत्तर प्रदेश सीनियर मेन्स टीम के चीफ सेलेक्टर हैं. वहीं बीसीसीआई ने महिलाओं की नेशनल सेलेक्शन कमेटी में चार और जूनियर पुरुष चयन समिति में एक पद के लिए भी आवेदन मांगे हैं. इनके लिए भी आखिरी तारीख 10 सितंबर ही रखी गई है.

कौन बन सकता है टीम इंड‍िया सेलेक्टर

बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक, सीनियर मेन्स सेलेक्शन कमेटी में आवेदन करने वाले खिलाड़ी को कम से कम 5 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होना चाहिए. साथ ही उसके पास न्यूनतम 7 टेस्ट या 30 फर्स्ट-क्लास मैच, या 10 वनडे और 20 फर्स्ट-क्लास मैच का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक पिछले पांच साल में किसी बीसीसीआई क्रिकेट कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए.

BCCI की सेलेक्शन कमेटी में अभी कौन? आरपी सिंह करेंगे आवेदन...

वर्तमान में चीफ सेलेक्टर अगरकर के अलावा एसएस दास और अजय रात्रा भी सेलेक्शन कमेटी में हैं. सूत्रों के मुताबिक पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आरपी सिंह भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब तक उन्होंने आवेदन नहीं किया है. आरपी ने 2005 से 2011 के बीच भारत के लिए 82 मैच खेलकर 124 विकेट लिए और 2007 में धोनी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रह. वो 2020 से 2022 तक बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (CAC) में भी रहे, जिसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए टैलेंट स्काउट बने.

वहीं पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने भी साउथ जोन से नेशनल सेलेक्टर बनने के लिए आवेदन किया है. ओझा ने 2008 से 2013 तक भारत के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी20 खेले और कुल 144 विकेट चटकाए. फिलहाल, एस शरथ जनवरी 2023 से साउथ जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

