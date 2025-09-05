मोहन भागवत से मिलीं वसुंधरा राजे, 20 मिनट तक चली बैठक

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत से मुलाकात की. राजे और भागवत की यह मुलाकात सुबह करीब 20 मिनट तक चली. हालांकि इस मीटिंग में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका खुलासा नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को पार्टी के भीतर कोई बड़ा पद मिल सकता है.

पीएम मोदी और अमित शाह से भी की थी मुलाकात

भागवत सोमवार से नौ दिन के दौरे पर जोधपुर में हैं, जबकि राजे भी सोमवार को ही जोधपुर पहुंची थीं. इससे पहले मंगलवार को राजे जैसलमेर के मोहनगढ़ गई थीं, जहां उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि दी.

भागवत के साथ हुई इस बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया. हाल ही में वसुंधरा राजे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि उन्हें पार्टी में बड़ा दायित्व मिल सकता है.

