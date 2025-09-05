scorecardresearch
 

भारत में पहली TESLA कार की हुई डिलीवरी, इस मंत्री ने ली चाबी, पोते को करेंगे गिफ्ट

Tesla Model Y Delivery: टेस्ला ने बीते 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में अपना पहला शोरूम शुरू किया था. आज कंपनी ने पहली कार की डिलीवरी भी शुरू कर दी है.

मुंबई के बाद Tesla का दूसरा शोरूम दिल्ली में खुला है. Photo: X/@PratapSarnaik
Tesla India First Car Delivery: दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने आज भारतीय बाजार में अपनी पहली कार 'Tesla Model Y' के पहले यूनिट की डिलीवरी की है. कंपनी ने इस कार की डिलीवरी मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित हाल ही में खुले ‘टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर’ से की है. भारत में टेस्ला की आधिकारिक एंट्री के बाद पहले कार के मालिक महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक बने हैं. उन्होंनें कंपनी के आधिकारिक आउटलेट से सीधे टेस्ला कार की डिलीवरी ली है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सरनाईक ने जुलाई में कंपनी का पहला शोरूम खुलने के तुरंत बाद Model Y कार को बुक किया था. बता दें कि, टेस्ला ने 15 जुलाई को भारत में आधिकारिक एंट्री का ऐलान किया था और देश में अपना पहला शोरूम मुंबई में शुरू किया. इस शोरूम को कंपनी ‘टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर’ भी कहती है, जहां ग्राहकों को कार को करीब से देखने और समझने का मौका मिलता है.

Tesla Car Delivery in India
Tesla Model Y की बुकिंग देश भर में शुरू हो चुकी है. Photo: X/@PratapSarnaik

पोते को गिफ्ट करेंगे Tesla कार

Tesla Model Y की डिलीवरी लेते वक्त शिवसेना नेता सरनाईक ने कहा कि, यह खरीदारी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि महाराष्ट्र की हरित महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है. उन्होंने कहा, “मैंने टेस्ला की डिलीवरी इसलिए ली है ताकि नागरिकों, खासकर युवाओं में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके. मैं इस कार को अपने पोते को उपहार में देने जा रहा हूं ताकि वह बचपन से ही स्थायी परिवहन के महत्व को समझ सके.”

सरनाईक ने बताया कि राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कई प्रोत्साहन शुरू कर दिए हैं. जिनमें अटल सेतु और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर टोल छूट शामिल है. जबकि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने अपने बेड़े में लगभग 5,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की हैं. ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिल सके.

कैसी है नई Tesla Model Y?

Tesla Model Y को दो वेरिएंट स्टैंडर्ड और लांग रेंज वेरिएंट में पेश किया गया है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 59.89 लाख रुपये और लांग रेंज वेरिएंट की कीमत 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. हालांकि ऑनरोड कीमत की बात करें तो दिल्ली और मुंबई में अंतर है. ये कार दो अलग-अलग बैटरी पैक (60 kWh और बड़े 75 kWh बैटरी पैक) के साथ आती है. 60 kWh की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 500 किमी की ड्राइविंग रेंज (WLTP सर्टिफाइड) रेंज देती है. जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किमी की ड्राइविंग रेंज देता है.

