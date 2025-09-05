scorecardresearch
 

Feedback

'लगता है भारत-रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया', टैरिफ वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के सबसे गहरे और अंधेरे पाले में खो दिया है. उम्मीद है कि उनका साथ लंबा और समृद्ध हो.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर पोस्ट की है (File Photo: AP)
डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर पोस्ट की है (File Photo: AP)

टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर बड़ा बयान दिया है. अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट के साथ SCO में राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पोस्ट की है. ट्रंप ने लिखा कि उम्मीद है कि उनका साथ लंबा और समृद्ध हो.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिआनजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में एक साथ दिखे. इस दौरान तीनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्तों ने दुनिया को यह संकेत दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वॉर के बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है. कई एक्सपर्ट्स ने इस मुलाकात को काफी अहम बताया था. 

विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो विदेश मंत्रालय के  प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

टैरिफ पर ट्रंप की जापान को बड़ी छूट, भारत की क्या रणनीति? 
Donald Trump,European Leaders
'बंद करो खरीद, चीन पर भी प्रेशर...', रूसी तेल पर भारत पर नहीं चला दबाव तो अब यूरोप पर भड़के ट्रंप 
trump tariff
ट्रंप टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों को राहत देने की तैयारी, स्पेशल पैकेज ला सकती है मोदी सरकार 
डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नीतियों को लेकर अपने ही देश में घिर रहे हैं. (Photo- AP)
आठ दशक पहले चीन को गंवा चुका, क्या अब दूसरा झटका खाएगा अमेरिका? 
डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस पार्टी में भारतीय मूल के टेक लीडर्स शामिल हुए. (Photo: AP)
नडेला, पिचाई, मल्होत्रा, विवेक और श्याम... ट्रंप की डिनर पार्टी में शामिल पांच इंडियन कौन हैं? 

बता दें कि पिछले महीने ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत-अमेरिका के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं. ट्रंप ने चीन पर भी 145% का भारी-भरकम टैरिफ लगाया, लेकिन इस फैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया.

Advertisement

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के कड़े टैरिफ और उनके सहयोगियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर लगातार टिप्पणियों ने भारत को चीन और रूस के अमेरिका-विरोधी गुट की ओर और नजदीक कर दिया है.

7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा ने रिश्तों में बड़ा बदलाव दिखाया है. गलवान संघर्ष के बाद जो कड़वाहट दोनों देशों के बीच बनी थी, वह तिआनजिन में कहीं दिखाई नहीं दी. शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया, जो अन्य नेताओं के मुकाबले खास था.

द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि मित्र बनने, सीमा विवाद सुलझाने और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर सहमति जताई. बातचीत के बाद जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन का दोस्त और अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन (चीन) हाथी (भारत) का साथ आना बेहद जरूरी है. ये बयान रिश्तों में नरमी का साफ संकेत माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement