Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 4 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई पर चिंता जताते हुए कड़ी टिप्पणी की. वहीं, चुनाव आयोग दिवाली और छठ पूजा के बाद बिहार में मतदान की तारीख जारी करेगा. इन खबरों के अलावा, भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी ने यूएस ओपन 2025 के मेन्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

'प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की, अब वह बदला ले रही...', जल प्रलय से पंजाब-उत्तराखंड में हुई तबाही पर बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई पर चिंता जताते हुए कड़ी टिप्पणी की. CJI ने कहा कि हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ और लैंडस्लाइड की खबरें देखी हैं. उन्होंने कहा कि इंसान ने लंबे समय तक प्रकृति का दोहन किया, अब प्रकृति पलटवार कर रही है. SC ने केंद्र, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और J-K को नोटिस जारी किया.

बिहार में वोटिंग कब होगी, कितने फेज में होगी.... विधानसभा चुनाव पर आया बड़ा अपडेट

चुनाव आयोग दिवाली और छठ पूजा के बाद बिहार में मतदान की तारीख जारी करेगा. मतदान के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर्व का भी ध्यान रखा जाएगा. इस बार दो या फिर तीन चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना है. 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आयोग की टीम इसी महीने बिहार का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायज़ा लेगी.

युकी भांबरी इतिहास रचने से 2 जीत दूर... US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, अब ब्रिटिश जोड़ी से टक्कर

भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी ने यूएस ओपन 2025 के मेन्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भांबरी और न्यूज़ीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में 11वीं सीड राजीव राम (यूएसए) और निकोला मेटकिक (क्रोएशिया) को 6-3, 6-7 (6), 6-3 से हराया. युकी भांबरी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं

Stock Market Close: जीएसटी को लेकर बड़े ऐलान... फिर भी शुरुआती तेजी से फिसला बाजार... जानिए क्यों

सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को लगातार दूसरे दिन ग्रीन ज़ोन में बंद हुए. दिन की शुरुआत में सेंसेक्स ने 600 अंकों से ज़्यादा की छलांग लगाई थी, लेकिन बाज़ार बंद होते-होते ये शुरुआती तेज़ी धीमी पड़ गई. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 150.30 अंक की उछाल के साथ 80,718 पर क्लोज़ हुआ, तो वहीं निफ्टी 19 अंक की तेज़ी लेकर 24,734 के स्तर पर बंद हुआ.

Amit Mishra retirement: 42 साल के इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, IPL में कायम है ये अनूठा र‍िकॉर्ड

टीम इंड‍िया के द‍िग्गज लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. अम‍ित म‍िश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने र‍िटायरमेंट का ऐलान क‍िया. अम‍ित म‍िश्रा ने भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल खेले और कुल 156 विकेट झटके. अम‍ित म‍िश्रा IPL में 3 हैट्र‍िक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज़ हैं.

महाराष्ट्र: बाणगंगा में गणपति प्रतिमा विसर्जन की अनुमति नहीं, बॉम्बे HC ने खारिज की याचिका

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पवित्र बाणगंगा तालाब में गणपति प्रतिमाओं को विसर्जन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो मूर्ति का विसर्जन केवल बाणगंगा में ही करे. स्थानीय नागरिकों ने बॉम्बे HC से बाणगंगा में गणपति विसर्जन की इजाज़त मांगी थी.

उपराष्ट्रपति चुनाव: बीजेपी-NDA का मास्टरप्लान, सांसदों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियों से कराया जाएगा अवगत

एनडीए सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया समझाने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, ताकि मतदान के दौरान कोई भी तकनीती गलती ना हो. इस वर्कशॉप में सांसदों को मतदान प्रक्रिया, बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़ने, भरने के तरीके और मतदान से संबंधित नियम-कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी. ये वर्कशॉप 7 सितंबर को आयोजित होगी.

बाढ़ के पानी से दिल्ली बेहाल... न रिंग रोड बचा, न CM दफ्तर और न यमुना के घाट, Photos

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने वज़ीराबाद रोड पर स्थित पुराने वज़ीराबाद पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एडवाइज़री जारी की है. एडवाइज़री में मुकरबा चौक, ISBT, और तिमारपुर रोड की ओर जाने वालों के लिए सिग्नेचर ब्रिज का इस्तेमाल करने की अपील की है.

NIRF Ranking: ओवरऑल कैटगरी में IIT मद्रास नंबर वन, यहां देखें पूरी लिस्ट

शिक्षा मंत्रालय की ओर से एनआईआरएफ रैंकिंग जारी कर दी गई है. आईआईटी मद्रास को लगातार 10वें साल 'इंजीनियरिंग' श्रेणी में और लगातार 7वें साल 'ओवरऑल' कैटेगरी में पहला स्थान मिला है. इसका बाद दूसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है. तीसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे, चौथा स्थान आईआईटी दिल्ली, पांचवां स्थान आईआईटी कानपुर को मिला है.

एशिया कप के लिए UAE ने भी कर दिया अपनी टीम का ऐलान, देखें सभी 8 देशों के स्क्वॉड

संयुक्त अरब अमीरात ने गुरुवार को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. एशिया कप में यूएई की टीम मुहम्मद वसीम की अगुवाई में उतरेगी. एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेला जाना है. ये टूर्नामेंट इस बार टी20 प्रारूप में खेला जाएगा..



