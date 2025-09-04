scorecardresearch
 

युकी भांबरी इतिहास रचने से 2 जीत दूर... US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, अब ब्रिटिश जोड़ी से टक्कर

यूएस ओपन में युकी भांबरी और माइकल वीनस की जोड़ी अंतिम-चार में पहुंच चुकी है. 2015 के बाद किसी भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन में खिताब जीता नहीं जीता है.

यूएस ओपन टेनिस में युकी भांबरी खिताब जीत की दहलीज पर पहुंचे (Photo: Getty Images)
यूएस ओपन टेनिस में युकी भांबरी खिताब जीत की दहलीज पर पहुंचे (Photo: Getty Images)

यूएस ओपन 2025 से भारतीय फैन्स के लिए बेहतरीन खबर सामने आई है. भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी ने मेन्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी ने अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया. 13वीं वरीयता प्राप्त भांबरी-वीनस ने बुधवार (3 सितंबर) को न्यूयॉर्क में खेले गए क्वार्टर फाइनल में 11वीं सीड राजीव राम (यूएसए) और निकोला मेटकिक (क्रोएशिया) को 6-3, 6-7 (6), 6-3 से हराया. यह मैच 2 घंटा और 37 मिनट तक चला.

पहली बार युकी भांबरी किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं.  इससे पहले वह पिछले साल यूएस ओपन में प्री-क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे. अब मौजूदा प्रदर्शन से युकी भांबरी डबल्स रैंकिंग में टॉप-25 में पहुंच जाएंगे. बता दें कि आखिरी बार किसी भारतीय ने यूएस ओपन का खिताब 2015 में जीता था. तब लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा क्रमशः मिक्स्ड डबल्स और महिला डबल्स में चैम्पियन बने थे. रोहन बोपन्ना 2023 में यूएस ओपन के फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन खिताब जीतने से चूक गए थे.

युकी भांबरी-माइकल वीनस ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए पहला सेट 6-3 से जीता. दूसरा सेट बेहद रोमांचक रहा और टाई-ब्रेक तक खिंच गया. इस दौरान युकी डबल फॉल्ट कर बैठे, जिसका फायदा उठाकर राम- मेटकिक ने टाईब्रेकर को 8-6 से जीत मैच में बराबरी कर ली. निर्णायक सेट में भांबरी-वीनस ने शानदार वापसी की और जल्दी ही ब्रेक हासिल करके हासिल कर बढ़त बनाई, जो निर्णायक रहा.

अब युकी-वीनस की किससे टक्कर?
निकोला मेटकिक और माइकल वीनस इस साल के फ्रेंच ओपन में एक साथ खेले थे. तब दोनों को युकी भांबरी और उनके पुराने जोड़ीदार (रॉबर्ट गैलोवे) ने हराया था. अबकी बार बाजी युकी भांबरी और माइक वीनस ने जीती. शुक्रवार को होने वाले सेमीफाइनल में युकी भांबरी और माइकल वीनस का सामना छठी वरीय ब्रिटिश जोड़ी नील स्कप्स्की और जो सेलिसबरी से होगा.

33 साल के युकी भांबरी ने जियोहॉटस्टार से कहा, 'हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह ग्रैंड स्लैम जीते. जब मैंने पहली बार रैकेट उठाया, तो पीट सम्प्रास और आंद्रे अगासी को ट्रॉफी उठाते देखकर मोटिवेट हुआ था. यही वजह थी कि मैंने टेनिस खेलना शुरू किया. आज भी जब कोर्ट पर उतरता हूं तो यही सपना होता है कि एक दिन ग्रैंड स्लैम जीतूं.'

अब युकी भांबरी इतिहास रचने की दहलीज पर हैं और भारतीय फैन्स उनसे खिताबी जीत की उम्मीद कर रहे हैं...

---- समाप्त ----
