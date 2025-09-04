टीम इंड‍िया के द‍िग्गज लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. लंबे समय तक अपने वैरिएशन और बेहतरीन कंट्रोल के लिए फेमस मिश्रा ने भारत की जर्सी में शानदार प्रदर्शन किया था. अम‍ित म‍िश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने र‍िटायरमेंट का ऐलान क‍िया. अम‍ित म‍िश्रा की IPL में भी तूती बोलती थी. वह इस फॉर्मेट में 3 हैट्र‍िक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं.

42 साल के अम‍ित म‍िश्रा ने भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल खेले और कुल 156 विकेट झटके. आईपीएल में तो उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज है. मिश्रा ही एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने तीन हैट्रिक झटकी हैं. उन्होंने टूर्नामेंट में 162 मैचों में 174 विकेट हासिल किए और अपने गुगली व फ्लिपर से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया.

गुरुवार को अपने संन्यास की घोषणा करते हुए मिश्रा ने कहा कि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था. लगातार चोटों ने उन्हें बार-बार परेशान किया और यही वजह रही कि उन्होंने अब क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बनाया. मिश्रा का मानना है कि अब समय है कि अगली पीढ़ी के खिलाड़ी बड़े मंच पर अपनी चमक बिखेरें. उन्होंने साफ कहा, 'मैंने हमेशा टीम को प्राथमिकता दी है, और अब चाहता हूं कि नए क्रिकेटरों को मौके मिलें.

अम‍ित म‍िश्रा ने अपने र‍िटायरमेंट पोस्ट में क्या ल‍िखा?

म‍िश्रा ने अपने र‍िटायरमेंट पोस्ट में लिखा- आज, 25 साल बाद, मैं क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं. एक खेल जो मेरी पहली मोहब्बत रहा, मेरा शिक्षक रहा और मेरी सबसे बड़ी खुशी का स्रोत रहा है.

यह सफर अनगिनत भावनाओं से भरा रहा - गर्व के पल, संघर्ष, सीख और प्यार से. मैं तहेदिल से BCCI, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, अपने कोचों, सपोर्ट स्टाफ, साथियों और सबसे महत्वपूर्ण, उन फैन्स का आभारी हूं जिनके विश्वास और समर्थन ने मुझे हर कदम पर मजबूती दी. शुरुआती दिनों के संघर्ष और बलिदानों से लेकर मैदान पर बने अविस्मरणीय लम्हों तक, हर अध्याय ने मुझे एक क्रिकेटर और एक इंसान के रूप में गढ़ा है.

मेरे परिवार का शुक्रिया - जिन्होंने हर उतार-चढ़ाव में मजबूती से मेरा साथ दिया. अपने साथियों और गुरुओं का शुक्रिया, जिन्होंने इस सफर को बेहद खास बनाया.

जैसे ही मैं इस अध्याय को बंद कर रहा हूं, मेरा दिल कृतज्ञता और प्यार से भरा हुआ है. क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया, और अब मैं उस खेल को कुछ लौटाना चाहता हूं जिसने मुझे वह बनाया जो मैं हूं.

Today, after 25 years, I announce my retirement from cricket — a game that has been my first love, my teacher, and my greatest source of joy.



This journey has been filled with countless emotions — moments of pride, hardship, learning, and love. I am deeply grateful to the BCCI,… pic.twitter.com/ouEzjU8cnp — Amit Mishra (@MishiAmit) September 4, 2025



भारत के लिए अमित मिश्रा ने आख‍िरी इंटरनेशनल मैच 2017 में खेला था. इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में खेलते रहे. उनका आखिरी मुकाबला आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रहा. उस मैच में मिश्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 20 रन देकर 1 विकेट हासिल किया.

अम‍ित म‍िश्रा के इंटरनेशनल आंकड़े

टेस्ट: 22 मैच – 648 रन – 76 विकेट

वनडे (ODIs): 36 मैच – 43 रन – 64 विकेट

टी20आई: 10 मैच – 0 रन – 16 विकेट

अम‍ित म‍िश्रा के घरेलू क्रिकेट के आंकड़े

फर्स्ट क्लास (FC): 152 मैच – 4176 रन – 535 विकेट

लिस्ट A: 152 मैच – 910 रन – 252 विकेट

टी20 (घरेलू/आईपीएल): 259 मैच – 808 रन – 285 विकेट

---- समाप्त ----