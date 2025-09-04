बिहार में वोटिंग कब होगी, कितने फेज में होगी.... विधानसभा चुनाव पर आया बड़ा अपडेट

निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में नई विधानसभा चुनने के लिए नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में मतदान संभव है. दुर्गापूजा के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है.

22 नवंबर से पहले हो जाएगा नई विधानसभा का गठन



चुनाव आयोग दिवाली और छठ पूजा के बाद बिहार में मतदान की तारीख जारी करेगा. मतदान के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर्व का भी ध्यान रखा जाएगा. सूत्रों के अनुसार दो या फिर तीन चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना है. 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

5 से 15 नवंबर के बीच मतदान संभव

लिहाजा 5 से 15 नवंबर के बीच मतदान संभव है. मतगणना और नतीजे 20 नवंबर से पहले ही आ जाएंगे. वैसे भी सामान्य परिपाटी के अनुसार SIR के बाद बिहार में मतदाता सूची के फाइनल प्रकाशन के बाद ही निर्वाचन आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा करेगा.

आयोग की टीम इसी महीने राज्य का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी. इस बार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है तो आयोग के साथ बैठक में राजनीतिक पार्टियां ये मुद्दा भी उठा सकती हैं.

90 हजार से अधिक बूथ

इस बार राज्य में हर बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता होने के नए नियम का पहली बार पालन हो रहा है. लिहाजा बूथों की संख्या भी करीब 77 हजार से बढ़कर 90 हजार से अधिक हो जाएगी. यानी करीब 13 हजार नए बूथों के लिए सभी इंतजाम नए सिरे से करने होंगे.

