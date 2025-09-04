scorecardresearch
 

उपराष्ट्रपति चुनाव: बीजेपी-NDA का मास्टरप्लान, सांसदों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियों से कराया जाएगा अवगत

बीजेपी-एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मास्टप्लान तैयार किया है. इस दौरान सभी एनडीए सांसदों को मतदान प्रक्रिया समझौने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, ताकि मतदान के दौरान कोई भी तकनीती गलती ना हो.

उपराष्ट्रपति चुनाव: 9 सितंबर को होगा मतदान. (File Photo: ITG)
उपराष्ट्रपति चुनाव: 9 सितंबर को होगा मतदान. (File Photo: ITG)

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. पार्टी का लक्ष्य है कि इस महत्वपूर्ण चुनाव में मतदान प्रक्रिया में बिना चूक के गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो. इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रात्रिभोज का कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. इसका उद्देश्य सभी एनडीए सांसदों को एकजुट करना और चुनाव के लिए उनकी रणनीति को मजबूत करना है.

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसदों को एकजुट करने और मतदान प्रक्रिया की बारीकियों के बारे में जानकारी देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों की शुरुआत 6 सितंबर को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आयोजित रात्रिभोज से होगी. सूत्रों का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी एनडीए सांसदों के बीच समन्वय स्थापित करना और चुनाव के लिए उनकी एकजुटता को मजबूत करना है.

मतदान प्रक्रिया पर खास वर्कशॉप

इसके अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 9 बजे से देर शाम तक बीजेपी सांसदों के लिए एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा. इस वर्कशॉप में सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया, बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़ने, भरने के तरीके और मतदान से संबंधित नियम-कानूनों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी. 

इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदान के दौरान कोई भी तकनीती गलती ना हो, जिससे वोट अवैध होने का खतरा पैदा हो.

वहीं, 8 सितंबर को बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को भी इस रणनीति में शामिल करने की योजना बनाई है. इस दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एनडीए के सभी सांसदों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इस कार्यशाला में भी मतदान प्रक्रिया और नियमों की जानकारी दी जाएगी, ताकि गठबंधन के सभी सांसद एकजुट होकर मतदान में हिस्सा लें.

PM मोदी का रात्रिभोज

इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर बीजेपी और एनडीए के सभी सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे. ये रात्रिभोज ना केवल सांसदों के बीच एकता को बढ़ावा देगा, बल्कि चुनाव से एक दिन पहले गठबंधन की रणनीति को अंतिम रूप देगा.

9 सितंबर को होगा मतदान

आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा. बीजेपी-एनडीए गठबंधन में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. 

---- समाप्त ----
