scorecardresearch
 

Feedback

बाढ़ के पानी से दिल्ली बेहाल... न रिंग रोड बचा, न CM दफ्तर और न यमुना के घाट, Photos

दिल्ली में यमुना का इतना विकराल रूप कम ही दिखता है. यमुना के आस-पास के इलाकों का बुरा हाल है. वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक सब लबालब है. अब तो मुख्यमंत्री का दफ्तर भी दूर नहीं है. यमुना का पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया है.

Advertisement
X
दिल्ली के निगम बोध घाट को अंतिम संस्कार के लिए बंद कर दिया गया है
दिल्ली के निगम बोध घाट को अंतिम संस्कार के लिए बंद कर दिया गया है

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने वजीराबाद रोड पर स्थित पुराने वजीराबाद पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से प्रभावित रास्तों से बचने, सड़क किनारे वाहन न खड़ा करने और अपनी यात्रा पहले से योजना बनाने की अपील की गई है.

एडवाइजरी में मुकरबा चौक, आईएसबीटी, और तिमारपुर रोड की ओर जाने वाले यातायात के लिए सिग्नेचर ब्रिज का इस्तेमाल करने की अपील की है.

सिविल लाइंस के बेला रोड पर स्थित स्वामी नारायण मंदिर भी यमुना के पानी में डूबा हुआ है. दिल्ली सचिवालय के अंडरपास का यह वीडियो है जहां बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय की तरफ तेजी से आ रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

delhi yamuna flood
नदी में कॉलोनियां या कॉलोनी में नदी? दिल्ली में यमुना की बाढ़ की जिम्मेदारी किसकी, कैसे थमेगी तबाही 
बाढ़ पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट (Photo: PTI)
'प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की, अब वह बदला ले रही...', जल प्रलय से पंजाब-उत्तराखंड में हुई तबाही पर SC 
पंजाब में बाढ़ से भयंकर तबाही (Photo:AFP)
डूबा रही है रावी, सतलज बनी समंदर... पंजाब की कहानी, पानी-पानी जिंदगानी- देखें Videos  
पंजाब में बाढ़ से 12 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित
पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़, 29 लोगों की मौत और लाखों विस्थापित, कृषि भूमि पर भी भारी असर 
punjab flood
पंजाब में 1988 के बाद की सबसे भयानक बाढ़... अब तक 37 की मौत, 3.5 लाख लोग प्रभावित 

श्मशान घाटों में भरा पानी, फुटपाथ पर अंतिम संस्कार
यमुना ने उन घाटों को भी पानी-पानी कर दिया जहां दाह संस्कार होता रहा है. निगम बोध घाट और गीता कॉलोनी श्मशान घाट का बुरा हाल है. निगम बोध घाट को तो अंतिम संस्कार के लिए बंद कर दिया गया है. यहां आ रहे लोगों को पंचकुइयां श्मशान घाट भेजा जा रहा है. वहीं, गीता कॉलोनी श्मशान घाट के फुटपाथ पर ही लोग दाह संस्कार कर रहे हैं.

Advertisement
Water of Yamuna river inundates premises of the Nigam Bodh Ghat, in New Delhi (PTI Photo)

NH 44 अलीपुर के पास धंसा फ्लाईओवर
दिल्ली के अलीपुर इलाके से आई डराने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां NH 44 पर फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया है. बारिश के बाद फ्लाईओवर पर एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें एक ऑटो फंस गया. हादसे में ऑटो रिक्शा का ड्राइवर घायल हो गया है. जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.


राजधानी दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है. उफनती यमुना के कारण यमुना बाजार का तटीय इलाका, मॉनेस्ट्री मार्केट, कश्मीरी गेट समेत कई इलाके लबालब हैं. पुराना रेलवे पुल आवाजाही के लिए बंद है. 


यमुना में डूब गए ये इलाके
मॉनेस्ट्री और यमुना बाजार पानी में डूब गए हैं. मॉनेस्ट्री में घरों में पानी घुस आया है. लोगों को कैंपों में शिफ्ट किया गया है. यमुना बाजार इलाका तो पूरी तरह दरिया बन गया है. अगर हथिनीकुंड बैराज से ओर पानी छोड़ा गया तो दिल्ली में खतरा अधिक बढ़ जाएगा. 

कितना है यमुना का जलस्तर?
राहत की बात है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है. सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर था जो दोपहर 12 बजे के करीब 2 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया है. दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है. दिल्ली में यमुना नदी का खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement