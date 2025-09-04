बाढ़ के पानी से दिल्ली बेहाल... न रिंग रोड बचा, न CM दफ्तर और न यमुना के घाट, Photos

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने वजीराबाद रोड पर स्थित पुराने वजीराबाद पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से प्रभावित रास्तों से बचने, सड़क किनारे वाहन न खड़ा करने और अपनी यात्रा पहले से योजना बनाने की अपील की गई है.

एडवाइजरी में मुकरबा चौक, आईएसबीटी, और तिमारपुर रोड की ओर जाने वाले यातायात के लिए सिग्नेचर ब्रिज का इस्तेमाल करने की अपील की है.

TRAFFIC ADVISORY



Due to rising water levels in the Yamuna River, Old Wazirabad Bridge on Wazirabad Road is closed for vehicular traffic.



📍 Diversion: Soor Ghat under Wazirabad Flyover

📍 Alternate routes available via Signature Bridge for Mukarba Chowk, ISBT & Timarpur Road… pic.twitter.com/cChtWQ6BIL — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 4, 2025

सिविल लाइंस के बेला रोड पर स्थित स्वामी नारायण मंदिर भी यमुना के पानी में डूबा हुआ है. दिल्ली सचिवालय के अंडरपास का यह वीडियो है जहां बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय की तरफ तेजी से आ रहा है.

श्मशान घाटों में भरा पानी, फुटपाथ पर अंतिम संस्कार

यमुना ने उन घाटों को भी पानी-पानी कर दिया जहां दाह संस्कार होता रहा है. निगम बोध घाट और गीता कॉलोनी श्मशान घाट का बुरा हाल है. निगम बोध घाट को तो अंतिम संस्कार के लिए बंद कर दिया गया है. यहां आ रहे लोगों को पंचकुइयां श्मशान घाट भेजा जा रहा है. वहीं, गीता कॉलोनी श्मशान घाट के फुटपाथ पर ही लोग दाह संस्कार कर रहे हैं.

Advertisement

Water of Yamuna river inundates premises of the Nigam Bodh Ghat, in New Delhi (PTI Photo)

NH 44 अलीपुर के पास धंसा फ्लाईओवर

दिल्ली के अलीपुर इलाके से आई डराने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां NH 44 पर फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया है. बारिश के बाद फ्लाईओवर पर एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें एक ऑटो फंस गया. हादसे में ऑटो रिक्शा का ड्राइवर घायल हो गया है. जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



राजधानी दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है. उफनती यमुना के कारण यमुना बाजार का तटीय इलाका, मॉनेस्ट्री मार्केट, कश्मीरी गेट समेत कई इलाके लबालब हैं. पुराना रेलवे पुल आवाजाही के लिए बंद है.

#WATCH | Delhi: Severe waterlogging witnessed as water from the overflowing Yamuna river enters parts of the national capital.



(Visuals from ISBT Kashmere Gate) pic.twitter.com/crRi8cATPK — ANI (@ANI) September 4, 2025



यमुना में डूब गए ये इलाके

मॉनेस्ट्री और यमुना बाजार पानी में डूब गए हैं. मॉनेस्ट्री में घरों में पानी घुस आया है. लोगों को कैंपों में शिफ्ट किया गया है. यमुना बाजार इलाका तो पूरी तरह दरिया बन गया है. अगर हथिनीकुंड बैराज से ओर पानी छोड़ा गया तो दिल्ली में खतरा अधिक बढ़ जाएगा.

Delhi | Vehicles submerged, buildings flooded on Bela Road in Delhi's Civil Lines as water from the overflowing Yamuna river entered the area. pic.twitter.com/0kk5dwTEhU — ANI (@ANI) September 4, 2025

कितना है यमुना का जलस्तर?

राहत की बात है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है. सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर था जो दोपहर 12 बजे के करीब 2 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया है. दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है. दिल्ली में यमुना नदी का खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है.

---- समाप्त ----