NIRF Ranking: ओवरऑल कैटगरी में IIT मद्रास नंबर वन, यहां देखें पूरी लिस्ट

India's Best Engineering College 2025: शिक्षा मंत्रालय की ओर से एनआईआरएफ रैंकिंग जारी कर दी गई है. एक बार फिर आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया है. आईआईटी मद्रास को लगातार 10वें साल 'इंजीनियरिंग' श्रेणी में और लगातार 7वें साल 'ओवरऑल' कैटेगरी में पहला स्थान मिला है. इसका बाद दूसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है.

तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे

तीसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे, चौथा स्थान आईआईटी दिल्ली, पांचवां स्थान आईआईटी कानपुर और उसके बाद आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रूड़की का नाम है. आठवें नंबर पर एम्स दिल्ली ने स्थान हासिल किया है और दसवें नंबर पर वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है.

NIRF रैंकिंग के अनुसार, इस साल देश का नंबर वन संस्थान आईआईटी मद्रास है. शुरू के सात स्थानों आईआईटी संस्थानों ने कब्जा किया है. इसके बाद आठवें स्थान पर ऑल इंडिया मेडिकल साइंस दिल्ली. दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू ने नौंवा स्थान प्राप्त किया है. वहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 10वीं स्थान हासिल किया है.

वहीं, बेस्ट क़ॉलेज की लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बाजी मारी है. इस लिस्ट में पहला नाम डीयू के हिंदू कॉलेज का है. वहीं, दूसरे स्थान पर मिरांडा हाउस है. तीसरी पोजीशन पर हंस राज कॉलेज ने कब्जा किया है. किरोड़ीमल कॉलेज को बेस्ट कॉलेज की लिस्ट में चौथा स्थान मिल है. डीयू का सेंट स्टीफन कॉलेज पांचवे स्थान पर है. कोलकाता का रामा कृष्णा मिशन विवेकानंदा कॉलेज 6वें स्थान पर है.

ये हैं देश के बेस्ट मेडिकल कॉलेज

अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस (AIIMS) पहले स्थान पर है. बेस्ट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ क पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च संस्थान है. तीसरे स्थान पर तमिलनाडु के वोल्लोर का क्रिशचन मेडिकल कॉलेज है. चौथे स्थान पर पांडिचेरी का जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च संस्थान है. पांचवे स्थान पर लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है.

