scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात साल बाद एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन दौरे पर गए हैं, जहां प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात कर द्विपक्षीय वार्ता की. साथ ही रक्षा सचिव आरके सिंह ने बताया कि HAL अगले महीने भारतीय वायुसेना को दो तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट्स सौंप सकता है. 

Advertisement
X
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक चल रही है. (Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक चल रही है. (Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसईओ समिट में भाग लेने के लिए चीन गए हुए हैं. इस दौरान उन्होंने रविवार सुबह चीन के राष्ट्रपति राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है. रक्षा सचिव आरके सिंह ने बताया कि HAL अगले महीने भारतीय वायुसेना को दो तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट्स सौंप सकता है. मुकेश अंबानी ने रिलायंस एजीएम में एआई क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए एक नई कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस का ऐलान किया है. वहीं, यमन की राजधानी सना में हूती नियंत्रित सरकार के PM अहमद अल-रहावी समेत कई कैबिनेट मंत्रियों की इज़रायली हवाई हमले में मौत हो गई. पढ़ें रविवार सुबह की टॉप खबरें...

PM Modi SCO Summit China LIVE: PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच मीटिंग शुरू, तिआनजिन के यिंगबिन होटल में चल रही बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं और आज उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई. ये मुलाकात तिआनजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले हुई. मोदी और जिनपिंग की बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के रिश्तों में कुछ नरमी आई है. ये पीएम मोदी का सात साल बाद चीन का पहला दौरा है.

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 31 अगस्त, रविवार की अहम खबरें 
आरा में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा- (Photo: PTI)
पढ़ें 30 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 30 अगस्त, शनिवार की अहम खबरें 
The government’s final consumption expenditure has also rebounded strongly, posting a growth of 9.7% in nominal terms, as compared to 4.0% in Q1 of FY 2024-25.
पढ़ें 29 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
pm modi japan china visit
पढ़ें 29 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

अगले महीने वायु सेना मिलेंगे दो तेजस मार्क-1ए जेट्स, डिफेंस सेक्रेटरी ने किया कंफर्म

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले महीने भारतीय वायुसेना को दो तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट्स सौंपने की तैयारी में है. रक्षा सचिव आरके सिंह ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही HAL के साथ 97 अतिरिक्त तेजस जेट्स की खरीद के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी. ये कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन किया जाएगा जब एचएएल पहले दो जेट्स को डिलीवर कर देगा.

Advertisement

मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, बनाई नई कंपनी, Meta-Google के साथ करेगी काम

मुकेश अंबानी ने रिलायंस एजीएम में एआई क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए एक नई कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस का ऐलान किया है.  इस कंपनी का फोकस भारत में गीगावॉट स्केल और AI रेडी डेटा सेंटर तैयार करना होगा. इन सेंटर्स को क्लिन एनर्जी से पावर मिलेगी. रिलायंस के ये नई कंपनी गूगल और मेटा के साथ मिलकर काम करेगी.

पश्चिम अफ्रीका के तट पर बड़ा हादसा... प्रवासी नाव डूबने से कम से कम 70 लोगों की मौत

पश्चिम अफ्रीका के तट पर एक प्रवासी नाव डूबने से भीषण हादसा हुआ. गाम्बिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात पुष्टि की कि इस दुर्घटना में अब तक कम से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है. चश्मदीदों का दावा है कि मृतकों की संख्या 100 से अधिक हो सकती है. ये हादसा पिछले कुछ वर्षों में यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए सबसे घातक हादसों में से एक माना जा रहा है.

जम्मू में मानसून का कहर, 51 ट्रेनें रद्द तो 1200 फंसे यात्री दो स्पेशल ट्रेनों से रवाना

उत्तरी रेलवे ने शनिवार को जम्मू स्टेशन से दो आरक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाईं, जिनमें 1200 से ज्यादा फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा गया. भारी मानसूनी तबाही के कारण पिछले कई दिनों से जम्मू-कश्मीर में रेल यातायात बाधित है. पहली ट्रेन अंबेडकर नगर और दूसरी छपरा के लिए रवाना हुई.

Advertisement

यमन के सना में इजरायल की एयर स्ट्राइक, हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत

यमन की राजधानी सना में हूती नियंत्रित सरकार के PM अहमद अल-रहावी की इज़रायली हवाई हमले में मौत हो गई. हूती ने शनिवार को एक बयान में कहा कि अल-रहावी गुरुवार को हुए एक हमले में कई अन्य मंत्रियों के साथ मारे गए. समूह ने बताया कि ये हमला उस समय हुआ जब अधिकारी पिछले एक साल में सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक वर्कशॉप में भाग ले रहे थे.

बिहार में कई IAS अधिकारियों का तबादला, CM के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को मिली ये जिम्मेदारी

बिहार सरकार ने शीर्ष स्तर पर बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का तबादला कर उन्हें विकास आयुक्त बनाया गया है. वहीं, शिक्षा विभाग के ACS  का अतिरिक्त प्रभार अब IAS बी राजेंद्र को सौंपा गया है. इसके अलावा अरविंद चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के एसीएस का अतिरिक्त प्रभार मिला है.

आसाराम को हाईकोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार, जोधपुर जेल में किया सरेंडर

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे आसाराम की अंतरिम ज़मानत बढ़ाने की अर्जी को खारिज कर दिया है. इसके बाद आसाराम ने शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया. 84 वर्षीय आसाराम को 12 साल बाद इसी साल 7 जनवरी को पहली बार चिकित्सा आधार पर ज़मानत मिली थी.

Advertisement

नोएडा में एयरोस्पेस टेस्टिंग का नया हब, राजनाथ सिंह और CM योगी ने एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी का उद्घाटन किया 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को गौतमबुद्ध नगर में रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी का लोकार्पण किया. इस मौके पर CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. इस दौरान CM योगी ने कहा कि ये हब न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को और मज़बूत करेगा, बल्कि UP को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement