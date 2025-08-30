बिहार में कई IAS अधिकारियों का तबादला, CM के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को मिली ये जिम्मेदारी

बिहार सरकार ने शीर्ष स्तर पर बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का तबादला कर उन्हें विकास आयुक्त बनाया गया है. शिक्षा विभाग के एसीएस का अतिरिक्त प्रभार अब आईएएस बी राजेंद्र को सौंपा गया है. वहीं, अरविंद चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के एसीएस का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो पहले एस सिद्धार्थ के पास था.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की एसीएस हरजोत कौर का तबादला कर उन्हें राजस्व पर्षद का अध्यक्ष बनाया गया है. उनके स्थान पर आनंद किशोर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक ये सभी आदेश 1 सितंबर से प्रभावी होंगे. इसी दिन प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव का कार्यभार भी संभालेंगे. प्रत्यय अमृत के कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही एस सिद्धार्थ का यह अहम तबादला किया गया है.

