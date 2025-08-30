scorecardresearch
 

Feedback

बिहार में कई IAS अधिकारियों का तबादला, CM के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को मिली ये जिम्मेदारी

बिहार सरकार ने शीर्ष स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को विकास आयुक्त बनाया गया. बी राजेंद्र को शिक्षा विभाग और अरविंद चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार मिला.

Advertisement
X
टॉप लेवल पर कई तबादले किए गए हैं.- (Photo: Representational)
टॉप लेवल पर कई तबादले किए गए हैं.- (Photo: Representational)

बिहार सरकार ने शीर्ष स्तर पर बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का तबादला कर उन्हें विकास आयुक्त बनाया गया है. शिक्षा विभाग के एसीएस का अतिरिक्त प्रभार अब आईएएस बी राजेंद्र को सौंपा गया है. वहीं, अरविंद चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के एसीएस का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो पहले एस सिद्धार्थ के पास था.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की एसीएस हरजोत कौर का तबादला कर उन्हें राजस्व पर्षद का अध्यक्ष बनाया गया है. उनके स्थान पर आनंद किशोर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक ये सभी आदेश 1 सितंबर से प्रभावी होंगे. इसी दिन प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव का कार्यभार भी संभालेंगे. प्रत्यय अमृत के कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही एस सिद्धार्थ का यह अहम तबादला किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

आरा में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा- (Photo: PTI)
'डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल CM चाहिए...' राहुल और अखिलेश की मौजूदगी में तेजस्वी ने खुद को बताया मुख्यमंत्री का चेहरा 
Voter Rights Journey: Political Turmoil in Bihar, Will the Equation Change?
'वोटर अधिकार यात्रा' से क्या बिहार में बदलेगा सियासी समीकरण? देखें दंगल 
हाल ही में ड्यूटी के दौरान एक महिला सिपाही की जान चली गई थी.- (Photo: Representational)
बिहार: ड्यूटी पर होती है पुलिसकर्मियों की मौत तो मिलेगा डेढ़ करोड़ का बीमा 
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी से माफी की मांग की (Photo: PTI)
'राहुल गांधी माफी मांगे...', BJP का कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, दिल्ली BJP अध्यक्ष-सांसद समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में 
PM Modi is in China; he will meet Putin; a political uproar over the Kalikand issue.
जापान यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, देखें बड़ी खबरें  
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement