नोएडा में एयरोस्पेस टेस्टिंग का नया हब, राजनाथ सिंह और CM योगी ने एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी का उद्घाटन किया

राजनाथ सिंह ने नोएडा में रक्षा उपकरण, ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की सुरक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र के संयोजन की अहमियत बताते हुए प्रदेश की रक्षा उत्पादन में अग्रणी भूमिका का उल्लेख किया.

नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत हुई (File Photo: PTI)
नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत हुई (File Photo: PTI)

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को गौतमबुद्ध नगर में रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी का लोकार्पण किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र के समन्वय से ही राष्ट्र मजबूत होता है और यूपी रक्षा उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. उन्होंने कहा कि यह नोएडा को डिफेंस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊंचाई देगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज की बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सामना करने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन निर्माण के साथ एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी विकसित की गई है. पहले हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था, डाटा कैप्चर कर दुश्मन हमें पंगु बनाने की कोशिश करता था. अब ऐसा नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि 1947 से भारत विभिन्न युद्धों का सामना करता रहा है. प्रत्येक युद्ध का पैटर्न बदलता रहा है. ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के एक नए दौर में प्रवेश किया, जिसने भारत के सामर्थ्य का एहसास दुनिया को कराया. लेकिन इसने हमें भविष्य की चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा भी दी. हम सभी जानते हैं कि ताकत हो तो दुनिया नतमस्तक होती है. सीएम योगी ने गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप शस्त्र क्यों धारण कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा- 'अग्रत: चतुरो वेदा: पृष्‍ठत: सशरं धनु:'. शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते. शस्त्र और शास्त्र के बेहतर समन्वय से राष्ट्र शक्तिशाली होता है. शांति मांगने से नहीं, ऐसी स्थिति में अगला व्यक्ति शांति की अपील करता है. उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने भी कहा था- वीर भोग्या वसुंधरा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले से समृद्ध रहा है. यहां 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहले से कार्यरत हैं, जो रक्षा उत्पादन में योगदान दे रही हैं. डिफेंस पीएसयूज़ उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की चुनौतियों को देखते हुए दो नए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग केंद्र दिए, जिसमें एक यूपी को मिला. हम 6 नोड्स- अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में विकास कर रहे हैं. अब तक 12.5 हजार एकड़ लैंड उपलब्ध कराई गई है. जितनी भी सुविधा चाहिए, यूपी सरकार उपलब्ध कराएगी,

सीएम योगी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र लखनऊ में बनाया है. अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है. लखनऊ की मुस्कुराहट तब तक अधूरी थी, जब तक मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न पहुंचे. ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता दिखाई. इसी तरह DDL का केंद्र झांसी में, AK 203 अमेठी में और एस्कॉर्ट हरदोई में कार्यरत हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, जहां अत्याधुनिक ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का प्रदर्शन किया गया. इसके बाद एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी का लोकार्पण हुआ, जो रक्षा क्षेत्र में परीक्षण और विकास के लिए महत्वपूर्ण है. दोनों ने ड्रोन प्रदर्शनी का दौरा किया, जहां विभिन्न प्रकार के ड्रोन के मॉडल और उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया.

इस दौरन सीडीएस जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव राजेश कुमार, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, सांसद महेश शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि व रक्षा विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे.

