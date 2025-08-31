scorecardresearch
 

अगले महीने वायु सेना मिलेंगे दो तेजस मार्क-1ए जेट्स, डिफेंस सेक्रेटरी ने किया कंफर्म

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले महीने भारतीय वायुसेना को दो तेजस मार्क-1ए जेट्स सौंपेगा. रक्षा सचिव आरके सिंह ने कहा कि सरकार इसके बाद 97 और तेजस जेट्स की खरीद के लिए लगभग 67,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करेगी. हालिया तेजस जेट्स की डिलीवरी में देरी अमेरिकी कंपनी की इंजन सप्लाई लेट होने से हुई है.

तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट Mig-21 का रिप्लेसमेंट है. (File Photo: PTI)
देश की एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अगले महीने भारतीय वायुसेना को दो तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट्स सौंपने की तैयारी में है. रक्षा सचिव आरके सिंह ने शनिवार को जानकारी दी कि सितंबर के अंत तक ये दोनों विमान हथियारों के इंटीग्रेशन के साथ डिलीवर कर दिए जाएंगे.

डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार जल्द ही HAL के साथ 97 अतिरिक्त तेजस जेट्स की खरीद के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी. यह कॉन्ट्रैक्ट लगभग 67,000 करोड़ रुपये का होगा और इसे तभी साइन किया जाएगा जब एचएएल पहले दो जेट्स को डिलीवर कर देगा.

यह भी पढ़ें: तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी पर भड़के एयर चीफ मार्शल, बोले- मुझे HAL पर भरोसा नहीं, सामने आया Video

आरके सिंह ने बताया कि अभी भारतीय वायुसेना में करीब 38 तेजस जेट्स पहले से ही सर्विस में हैं और लगभग 80 डेवलपमेंट फेज में हैं. फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 83 तेजस एमके-1ए जेट्स की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन इन विमानों की डिलीवरी में देरी हो रही है.

अमेरिकी कंपनी ने इंजन सप्लाई में की देरी

डिलीवरी में देरी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी कंपनी GE Aerospace रही है, जिसने जेट्स को चलाने वाले इंजन की सप्लाई के कई डेडलाइन मिस की हैं. रक्षा सचिव ने कहा, "मैंने एचएएल को साफ कर दिया है कि हम नया कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करेंगे जब वे दो तेजस जेट्स को पूरी पैकेजिंग के साथ डिलीवर कर देंगे."

एचएएल के पास अगले 4-5 साल का ऑर्डर बुक

आरके सिंह ने यह भी कहा कि एचएएल के पास आने वाले 4-5 साल के लिए ऑर्डर बुक तैयार है. उन्होंने उम्मीद जताई कि कंपनी इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह परफेक्ट कर पाएगी और इसमें भारतीय राडार और हथियारों का इंटीग्रेशन कर देगी.

यह भी पढ़ें: इंडियन एयरफोर्स से कब हटेंगे Flying Coffin... देरी की वजह है नया तेजस फाइटर जेट

MiG-21 फाइटर्स को रिप्लेस करेंगे तेजस मार्क-1ए

तेजस मार्क-1ए जेट्स भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके MiG-21 फाइटर्स को रिप्लेस करेंगे. डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह ने कहा, "तेजस हमारे लिए सुखोई के साथ मिलकर वर्कहॉर्स की तरह काम करेगा. हालांकि अभी भी एक गैप रहेगा और उसे पूरा करने के लिए हमें कुछ और प्लेटफॉर्म्स देखने होंगे."

