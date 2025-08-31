अगले महीने वायु सेना मिलेंगे दो तेजस मार्क-1ए जेट्स, डिफेंस सेक्रेटरी ने किया कंफर्म

देश की एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अगले महीने भारतीय वायुसेना को दो तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट्स सौंपने की तैयारी में है. रक्षा सचिव आरके सिंह ने शनिवार को जानकारी दी कि सितंबर के अंत तक ये दोनों विमान हथियारों के इंटीग्रेशन के साथ डिलीवर कर दिए जाएंगे.

डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार जल्द ही HAL के साथ 97 अतिरिक्त तेजस जेट्स की खरीद के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी. यह कॉन्ट्रैक्ट लगभग 67,000 करोड़ रुपये का होगा और इसे तभी साइन किया जाएगा जब एचएएल पहले दो जेट्स को डिलीवर कर देगा.

आरके सिंह ने बताया कि अभी भारतीय वायुसेना में करीब 38 तेजस जेट्स पहले से ही सर्विस में हैं और लगभग 80 डेवलपमेंट फेज में हैं. फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 83 तेजस एमके-1ए जेट्स की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन इन विमानों की डिलीवरी में देरी हो रही है.

अमेरिकी कंपनी ने इंजन सप्लाई में की देरी

डिलीवरी में देरी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी कंपनी GE Aerospace रही है, जिसने जेट्स को चलाने वाले इंजन की सप्लाई के कई डेडलाइन मिस की हैं. रक्षा सचिव ने कहा, "मैंने एचएएल को साफ कर दिया है कि हम नया कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करेंगे जब वे दो तेजस जेट्स को पूरी पैकेजिंग के साथ डिलीवर कर देंगे."

एचएएल के पास अगले 4-5 साल का ऑर्डर बुक

आरके सिंह ने यह भी कहा कि एचएएल के पास आने वाले 4-5 साल के लिए ऑर्डर बुक तैयार है. उन्होंने उम्मीद जताई कि कंपनी इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह परफेक्ट कर पाएगी और इसमें भारतीय राडार और हथियारों का इंटीग्रेशन कर देगी.

MiG-21 फाइटर्स को रिप्लेस करेंगे तेजस मार्क-1ए

तेजस मार्क-1ए जेट्स भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके MiG-21 फाइटर्स को रिप्लेस करेंगे. डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह ने कहा, "तेजस हमारे लिए सुखोई के साथ मिलकर वर्कहॉर्स की तरह काम करेगा. हालांकि अभी भी एक गैप रहेगा और उसे पूरा करने के लिए हमें कुछ और प्लेटफॉर्म्स देखने होंगे."

