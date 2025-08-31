scorecardresearch
 

मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, बनाई नई कंपनी, Meta-Google के साथ करेगी काम

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक नई कंपनी का ऐलान किया है, जो AI पर फोकस करेगी. मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को हुई रिलायंस की AGM में रिलायंस इंटेलिजेंस का ऐलान किया है. इस कंपनी का फोकस भारत में गीगावॉट स्केल और AI रेडी डेटा सेंटर तैयार करना होगा. इन सेंटर्स को क्लिन एनर्जी से पावर मिलेगी. आइए जानते हैं क्या कुछ होगा इस कंपनी में खास.

Reliance Intelligence का ऐलान कंपनी ने AGM में किया है. (Photo: Reliance)
रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब AI की रेस में शामिल हो गई है. कंपनी ने रिलायंस इंटेलिजेंस को अनवील किया है, जो कंपनी की नई सब्सिडियरी होगी, जिसका फोकस भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा. शुक्रवार को हुई रिलायंस की AGM में कंपनी ने इस सब्सिडियरी का ऐलान किया है. 

कंपनी का कहना है कि वे गीगावॉट स्केल और AI रेडी डेटा सेंटर तैयार करेंगे, जिसे पावर क्लिन एनर्जी के जरिए मिलेगी. रिलायंस इंटेलिजेंस के जरिए कंपनी का प्लान टेक फर्म्स और ओपन सोर्स कम्युनिटी को एक साथ एक मंच पर लाना होगा. रिलायंस गूगल और मेटा के साथ मिलकर काम करेगा.

क्या होगा रिलायंस के AI का काम? 

रिलायंस के चेयरमैन, मुकेश अंबानी ने AGM में बताया कि रिलायंस इंटेलिजेंस कंज्यूमर्स, छोटे बिजनेसेस और एंटरप्राइसेस को AI सर्विस के साथ दूसरे सेक्टर को सॉल्यूशन ऑफर करेगा. इस कंपनी का पूरा अधिकार रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है. 

यह भी पढ़ें: Jio का बड़ा धमाका, लॉन्च कर दिया AI वाला स्मार्ट चश्मा, फोटो-वीडियो से लेकर म्यूजिक और कॉलिंग फीचर

ये कंपनी दुनिया भर के AI रिसर्चर, इंजीनियरों, डिजाइनरों और प्रोडक्ट बिल्डर्स के लिए एक इन्क्यूबेटर बनाने का काम करेगा. कंपनी का दावा है कि ये वेंचर RIL को एक डीप-टेक एंटरप्राइज में बदलने में मदद करेगा. मुकेश अंबानी ने बताया कि जामनगर में डेटा सेंटर्स पर काम पहले ही शुरू हो चुका है. 

यूजर्स को मिलेगा 100GB डेटा

रिलायंस का फोकस AI के लिए 'इंडिया-फर्स्ट कंप्लायंस' तैयार करना होगा. इस फर्म का फोकस कंज्यूमर्स, छोटे कारोबारियों और बड़े एंटरप्राइसेस के लिए AI सर्विसेस उपलब्ध कराना होगा. ये सर्विसेस एजुकेशन, हेल्थकेयर और एग्रीकल्चर जैसे कई सेक्टर में मिलेंगी. 

यह भी पढ़ें: Jio का खास ऑफर, ₹100 में मिलेगा 299 रुपये वाले प्लान का मजा

रिलायंस की मानें, तो ये सर्विसेस भरोसेमंद और अफोर्डेबल होंगी. इसके अलावा, RIL ने Jio AI Cloud के लिए नई AI-पावर्ड फीचर्स का एक सूट पेश किया है. इसमें सर्च, कैटेगराइजेशन और दूसरे क्रिएटिव टूल्स शामिल हैं. कंपनी यूजर्स को 100GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज और नेक्स्ट जेनरेशन जियो क्लाउड AI फीचर्स देगी.

