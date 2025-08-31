मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, बनाई नई कंपनी, Meta-Google के साथ करेगी काम

रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब AI की रेस में शामिल हो गई है. कंपनी ने रिलायंस इंटेलिजेंस को अनवील किया है, जो कंपनी की नई सब्सिडियरी होगी, जिसका फोकस भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा. शुक्रवार को हुई रिलायंस की AGM में कंपनी ने इस सब्सिडियरी का ऐलान किया है.

कंपनी का कहना है कि वे गीगावॉट स्केल और AI रेडी डेटा सेंटर तैयार करेंगे, जिसे पावर क्लिन एनर्जी के जरिए मिलेगी. रिलायंस इंटेलिजेंस के जरिए कंपनी का प्लान टेक फर्म्स और ओपन सोर्स कम्युनिटी को एक साथ एक मंच पर लाना होगा. रिलायंस गूगल और मेटा के साथ मिलकर काम करेगा.

क्या होगा रिलायंस के AI का काम?

रिलायंस के चेयरमैन, मुकेश अंबानी ने AGM में बताया कि रिलायंस इंटेलिजेंस कंज्यूमर्स, छोटे बिजनेसेस और एंटरप्राइसेस को AI सर्विस के साथ दूसरे सेक्टर को सॉल्यूशन ऑफर करेगा. इस कंपनी का पूरा अधिकार रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है.

ये कंपनी दुनिया भर के AI रिसर्चर, इंजीनियरों, डिजाइनरों और प्रोडक्ट बिल्डर्स के लिए एक इन्क्यूबेटर बनाने का काम करेगा. कंपनी का दावा है कि ये वेंचर RIL को एक डीप-टेक एंटरप्राइज में बदलने में मदद करेगा. मुकेश अंबानी ने बताया कि जामनगर में डेटा सेंटर्स पर काम पहले ही शुरू हो चुका है.

यूजर्स को मिलेगा 100GB डेटा

रिलायंस का फोकस AI के लिए 'इंडिया-फर्स्ट कंप्लायंस' तैयार करना होगा. इस फर्म का फोकस कंज्यूमर्स, छोटे कारोबारियों और बड़े एंटरप्राइसेस के लिए AI सर्विसेस उपलब्ध कराना होगा. ये सर्विसेस एजुकेशन, हेल्थकेयर और एग्रीकल्चर जैसे कई सेक्टर में मिलेंगी.

रिलायंस की मानें, तो ये सर्विसेस भरोसेमंद और अफोर्डेबल होंगी. इसके अलावा, RIL ने Jio AI Cloud के लिए नई AI-पावर्ड फीचर्स का एक सूट पेश किया है. इसमें सर्च, कैटेगराइजेशन और दूसरे क्रिएटिव टूल्स शामिल हैं. कंपनी यूजर्स को 100GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज और नेक्स्ट जेनरेशन जियो क्लाउड AI फीचर्स देगी.

