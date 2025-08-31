पश्चिम अफ्रीका के तट पर बड़ा हादसा... प्रवासी नाव डूबने से कम से कम 70 लोगों की मौत

पश्चिम अफ्रीका के तट पर बुधवार को एक प्रवासी नाव डूबने से भीषण हादसा हुआ. गाम्बिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात पुष्टि की कि इस दुर्घटना में अब तक कम से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है. यह हादसा पिछले कुछ वर्षों में यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए सबसे घातक हादसों में से एक माना जा रहा है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मंत्रालय का कहना है कि यह नाव गाम्बिया से रवाना हुई थी और इसमें ज्यादातर गाम्बिया व सेनेगल के नागरिक सवार थे. बुधवार तड़के यह नाव मॉरिटानिया के तट के पास डूब गई. अधिकारियों का कहना है कि नाव पर करीब 150 लोग सवार थे, जिनमें से केवल 16 लोगों को ही जीवित बचाया जा सका.

मॉरिटानियाई प्रशासन ने बुधवार और गुरुवार को 70 शव बरामद किए, जबकि चश्मदीदों का दावा है कि मृतकों की संख्या 100 से अधिक हो सकती है.

दरअसल, प्रवासन के इस मार्ग को दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है. यह अटलांटिक रूट पश्चिम अफ्रीका से स्पेन के कैनरी द्वीपों तक जाता है, और हजारों लोग इसी रास्ते से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं.

यूरोपीय संघ के आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ पिछले साल ही 46,000 से अधिक अवैध प्रवासी कैनरी द्वीप पहुंचे, जो अब तक का रिकॉर्ड है. वहीं, अधिकार समूह Caminando Fronteras के अनुसार, इसी दौरान 10,000 से अधिक प्रवासी जान गंवा बैठे, जो 2023 की तुलना में 58 प्रतिशत ज्यादा है.

Advertisement

गाम्बिया के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की खतरनाक यात्रा पर न निकलें. मंत्रालय ने कहा, “हम अपने सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि ऐसी जोखिम भरी यात्राओं से बचें, जो लगातार कई लोगों की जान ले रही हैं.”

---- समाप्त ----