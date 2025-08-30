scorecardresearch
 

Feedback

जम्मू में मानसून का कहर, 51 ट्रेनें रद्द तो 1200 फंसे यात्री दो स्पेशल ट्रेनों से रवाना

जम्मू से दो स्पेशल ट्रेनें चलाकर 1200 से अधिक फंसे यात्रियों को घर भेजा गया. रविवार को 51 ट्रेनें रद्द की गईं, जबकि तीन ट्रेनों में बदलाव किया गया. भारी बारिश और भूस्खलन से जम्मू क्षेत्र में रेल यातायात पांच दिन से बाधित है.

Advertisement
X
यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है.- (Photo: Representational)
यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है.- (Photo: Representational)

उत्तरी रेलवे ने शनिवार को जम्मू स्टेशन से दो आरक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाईं, जिनमें 1200 से ज्यादा फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा गया. भारी मानसूनी तबाही के कारण पिछले कई दिनों से जम्मू-कश्मीर में रेल यातायात बाधित है.

पहली ट्रेन अंबेडकर नगर और दूसरी छपरा के लिए रवाना हुई
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहली जम्मू तवी–अंबेडकर नगर आरक्षित स्पेशल ट्रेन दोपहर 3 बजे रवाना हुई, जिसमें करीब 674 यात्री सवार थे. वहीं दूसरी जम्मू तवी–छपरा स्पेशल ट्रेन शाम 5 बजे रवाना हुई, जिसमें 560 से अधिक यात्री थे.

रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाई गई
रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए विशेष हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है. यहां फंसे हुए यात्रियों और श्रद्धालुओं को जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

यात्री के पास इतने पैसे कहां से आए, वो यह बता नहीं सका- (Photo: Representational)
बलिया: ट्रेन में सफर कर रहे यात्री से 25 लाख रुपये नकद बरामद, आयकर विभाग करेगा जांच 
jammu flood
उत्तराखंड से जम्मू-कश्मीर तक कुदरत का कहर! बादल फटने और भूस्खलन से हाहाकार, देखें रिपोर्ट 
Bagu khan@samandar chacha
'ह्यूमन GPS' समंदर चाचा एनकाउंटर में ढेर, जम्मू-कश्मीर में करवा चुका था आतंकियों की 100 घुसपैठ 
Ramban Flash Flood
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Cloudburst in Ramban causes chaos, 3 dead, 4 missing.
रामबन में बादल फटने से भारी तबाही, 3 लोगो की मौत, देखें 

51 ट्रेनें रद्द, 3 में बदलाव
उत्तरी रेलवे ने रविवार को जम्मू और कटरा स्टेशनों से चलने वाली 51 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इसके अलावा तीन अन्य ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट और शॉर्ट-ओरिजिन किया गया है. शनिवार को भी जम्मू, कटरा और ऊधमपुर से 46 ट्रेनों को रद्द किया गया था.

Advertisement

मानसूनी तबाही से यातायात बुरी तरह प्रभावित
26 अगस्त से जारी भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से जम्मू क्षेत्र में रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है. कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भूस्खलन की चपेट में आने से 34 लोगों की मौत हो गई थी. इस दौरान जम्मू क्षेत्र में 1910 के बाद से सबसे ज्यादा 380 मिमी बारिश दर्ज की गई.

कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेनें सामान्य
रेलवे ने यात्रियों की चिंता को दूर करते हुए बताया कि कटरा–श्रीनगर–कटरा वंदे भारत ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं. PRO ने कहा कि भूस्खलन और क्लाउडबर्स्ट से प्रभावित यात्री इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं.

पांच दिनों से बंद रेल सेवा
कठुआ से ऊधमपुर के बीच रेल लाइन पर कई जगहों पर दरार और ट्रैक के असंतुलन के कारण रेल सेवा पांच दिनों से ठप है. इसी वजह से बार-बार ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है. अधिकारियों के मुताबिक हालात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement