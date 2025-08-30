जम्मू में मानसून का कहर, 51 ट्रेनें रद्द तो 1200 फंसे यात्री दो स्पेशल ट्रेनों से रवाना

उत्तरी रेलवे ने शनिवार को जम्मू स्टेशन से दो आरक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाईं, जिनमें 1200 से ज्यादा फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा गया. भारी मानसूनी तबाही के कारण पिछले कई दिनों से जम्मू-कश्मीर में रेल यातायात बाधित है.

पहली ट्रेन अंबेडकर नगर और दूसरी छपरा के लिए रवाना हुई

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहली जम्मू तवी–अंबेडकर नगर आरक्षित स्पेशल ट्रेन दोपहर 3 बजे रवाना हुई, जिसमें करीब 674 यात्री सवार थे. वहीं दूसरी जम्मू तवी–छपरा स्पेशल ट्रेन शाम 5 बजे रवाना हुई, जिसमें 560 से अधिक यात्री थे.

रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाई गई

रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए विशेष हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है. यहां फंसे हुए यात्रियों और श्रद्धालुओं को जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

51 ट्रेनें रद्द, 3 में बदलाव

उत्तरी रेलवे ने रविवार को जम्मू और कटरा स्टेशनों से चलने वाली 51 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इसके अलावा तीन अन्य ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट और शॉर्ट-ओरिजिन किया गया है. शनिवार को भी जम्मू, कटरा और ऊधमपुर से 46 ट्रेनों को रद्द किया गया था.

मानसूनी तबाही से यातायात बुरी तरह प्रभावित

26 अगस्त से जारी भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से जम्मू क्षेत्र में रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है. कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भूस्खलन की चपेट में आने से 34 लोगों की मौत हो गई थी. इस दौरान जम्मू क्षेत्र में 1910 के बाद से सबसे ज्यादा 380 मिमी बारिश दर्ज की गई.

कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेनें सामान्य

रेलवे ने यात्रियों की चिंता को दूर करते हुए बताया कि कटरा–श्रीनगर–कटरा वंदे भारत ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं. PRO ने कहा कि भूस्खलन और क्लाउडबर्स्ट से प्रभावित यात्री इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं.

पांच दिनों से बंद रेल सेवा

कठुआ से ऊधमपुर के बीच रेल लाइन पर कई जगहों पर दरार और ट्रैक के असंतुलन के कारण रेल सेवा पांच दिनों से ठप है. इसी वजह से बार-बार ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है. अधिकारियों के मुताबिक हालात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं.

