PM Modi SCO Summit China LIVE: महाशक्तियों का महामिलन... थोड़ी देर में PM मोदी की जिनपिंग से मुलाकात, भारत-चीन के रिश्तों को मिलेगी नई दिशा

aajtak.in | नई दिल्ली | 31 अगस्त 2025, 8:04 AM IST

PM Modi Xi Jinping Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तिआनजिन पहुंचे हैं, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. आज उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी, जो 40 मिनट तक चलेगी. यह सात साल बाद पीएम मोदी का चीन दौरा है और दस महीनों में शी जिनपिंग से दूसरी मुलाकात होगी. पिछली मुलाकात ब्रिक्स 2024 सम्मेलन (कजान, रूस) में हुई थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं और आज वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. यह बैठक तिआनजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से पहले होगी. प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी चीन के तिआनजिन में SCO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, 'तिआनजिन, चीन पहुंच गया हूं. SCO शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं से मिलने का इंतजार है.'

यह बैठक स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 12 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे) होगी और इसके लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है. दोनों नेताओं की बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के रिश्तों में कुछ नरमी आई है. यह मोदी का सात साल बाद चीन का पहला दौरा है और दस महीनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी दूसरी मुलाकात होगी. पिछली मुलाकात रूस के कजान शहर में हुए ब्रिक्स 2024 सम्मेलन के दौरान हुई थी.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी का चीन में हुआ ग्रैंड वेलकम, SCO समिट में होंगे शामिल, जिनपिंग-पुतिन संग करेंगे ​बैठक

आमतौर पर किसी बहुपक्षीय सम्मेलन में मेजबान देश के साथ द्विपक्षीय बैठक होना असामान्य नहीं है, लेकिन मोदी-शी की मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. 1 सितंबर को पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है. 

प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

7:57 AM (8 मिनट पहले)

भारत ने तिआनजिन में बिछाई कूटनीति की नई बिसात

Posted by :- Nitin

पीएम मोदी के चीन दौरे पर एक्सपर्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है. ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ के बाद PM मोदी के इस चीन दौरे से भारत ने कूटनीति की नई बिसात बिछाई है. तिआनजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वन-टू-वन मीटिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता से तय होगा कि दुनिया की धुरी क्या होगी. अमेरिका और यूरोप इस मीटिंग पर टकटकी लगाए देख रहे हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ बहुपक्षीय बैठक तक सीमित नहीं है. इसमें ​दुनिया की कूटनीति का नया अध्याय छिपा है.

7:29 AM (37 मिनट पहले)

SCO समिट से पहले पीएम मोदी ने की जेलेंस्की से बात

Posted by :- Yogesh

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की और कीव तथा मॉस्को के बीच चल रहे युद्ध के ताजा हालात पर चर्चा की. बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की का आभार जताया और शांति बहाली तथा शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया. यह बातचीत उस समय हुई जब प्रधानमंत्री मोदी अगले दिन तिआनजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं.

7:27 AM (39 मिनट पहले)

चीन में PM मोदी का भव्य स्वागत

Posted by :- Yogesh

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम जापान के दो दिवसीय दौरे के बाद तिआनजिन पहुंचे, जहां वह SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. उनके स्वागत के लिए एक अनोखा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चीनी कलाकारों ने सितार, संतूर और तबला जैसे भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाए. इसके साथ ही चीनी कलाकारों के एक दल ने भरतनाट्यम नृत्य भी प्रस्तुत किया. उनके होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या ने 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

7:23 AM (43 मिनट पहले)

दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री से मिले थे NSA अजीत डोभाल

Posted by :- Yogesh

चीन में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन से पहले 19 अगस्त को दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत-चीन सीमा विवाद पर 24वें दौर की वार्ता की थी.

7:20 AM (46 मिनट पहले)

SCO समिट में हिस्सा ले रहे 20 से ज्यादा देशों के नेता

Posted by :- Yogesh

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन 20 से ज्यादा वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जो शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं. जनसंख्या के लिहाज से अब SCO दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन चुका है.

