Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 3 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया. वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने पहली पारी में पांच विकेट खोकर 448 रन बनाए. इन खबरों के अलावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के सामने पोल खोलकर रख दी. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'ऑपरेशन सिंदूर में पाक के F-16, JF-17 समेत 10 फाइटर जेट गिराए', एयर फोर्स चीफ का खुलासा

भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के नुकसान पर खुलकर बात की. एयर चीफ एपी सिंह ने कहा कि हमने 4 रडार, 2 कमांड सेंटर, 2 रनवे, 3 हैंगर, 1 सी-130, 1 एडब्ल्यूएसी, 4-5 एफ-16 नष्ट किए. कुल मिलाकर, ज़मीन और हवा में पाकिस्तान को 9-10 फाइटर विमानों का नुकसान हुआ.

IND vs WI: अहमदाबाद टेस्ट पर टीम इंडिया ने बनाई पकड़, राहुल के बाद जुरेल-जडेजा ने जड़े शतक, विंडीज की टीम पस्त

भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का पहला मुक़ाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है. इस मैच में दूसरे दिन स्टम्प तक भारतीय टीम ने पहली पारी में 448/5 रन बना लिए हैं. भारत की कुल लीड 286 रनों की हो चुकी है. रवींद्र जडेजा 104 और वॉशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर नाबाद हैं. इस मैच में KL राहुल और ध्रुव जुरेल ने शतकीय पारी खेली.

'खुद हमें चुका रहे 1.2 बिलियन डॉलर और भारत पर...', टैरिफ-टैरिफ करने वाले ट्रंप की पुतिन ने खोलकर रख दी पोल



रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ जारी व्यापार तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसलों पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि तमाम प्रतिबंधों और शुल्कों के बावजूद अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीद रहा है और इससे रूस को बड़ा मुनाफा होगा.

राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड की कमान, बीजेपी ने बनाया कार्यकारी अध्यक्ष

राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. बीजेपी ने झारखंड में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आदित्य साहू की नियुक्ति के संबंध में पत्र जारी कर दिया है. इस पत्र में बताया गया है कि आदित्य साहू की नियुक्ति रवींद्र कुमार राय की जगह की गई है. ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

बच्चों पर अब और ज्यादा खतरा? 9.2% बढ़ा क्राइम, डरा देगी NCRB की ताजा रिपोर्ट

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों पर अपराध बढ़ने का प्रतिशत बढ़ा है. पिछले वर्ष 2022 की NCRB की रिपोर्ट की तुलना में बच्चों पर बड़े अपराधों में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 2023 में बच्चों से जुड़े अपराध के 1.77 लाख मामले दर्ज हुए. उनमें से आधे से ज्यादा मामले किडनैपिंग के हैं.

आखिरी घंटे में पलट गई बाजी... अचानक शेयर बाजार में बमबम, Netweb समेत इन शेयरों का गदर

शेयर बाजार में शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन मार्केट क्लोज़ होने पर सेंसेक्स और निफ्टी ग्रीन ज़ोन में बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एंक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 223.86 अंक की उछाल भरकर 81,207.17 पर क्लोज़ हुआ. एनएसई का निफ्टी 57.95 अंक की तेजी लेकर 24,894.25 पर बंद हुआ.

पीएम मोदी 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद, देंगे 62 हजार करोड़ की सौगात

PM मोदी चार अक्टूबर को बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे. पीएम से संवाद के लिए पटना के एक बड़े सभागार में प्रदेशभर के युवा जुटेंगे. PM मोदी 4 अक्टूबर को युवा संवाद के कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की शुरुआत करेंगे. इसमें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना भी शामिल है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 17 टीमें कन्फर्म, जिम्बाब्वे-नामीबिया ने भी कटाया टिकट, अब 3 स्पॉट के लिए कशमकश

नामीबिया और जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. इन दोनों ने हरारे में आयोजित अफ्रीका रीजन क्वालिफायर के फाइनल में जगह बनाकर ये उपलब्धि हासिल की. T20 वर्ल्ड कप 2026 अगले साल भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में फरवरी-मार्च में खेला जाना है. T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक 17 टीमों ने क्वालीफाई किया है.

दिल्ली में महंगा होगा प्रॉपर्टी खरीदना... सरकार ने सर्किल रेट संशोधन पर लोगों से मांगे सुझाव

दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस संबंध में राजस्व विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जनता से राय और सुझाव मांगे हैं. बता दें कि सर्किल रेट किसी भी इलाके में संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए तय की गई न्यूनतम दर होती है. यानी किसी प्रॉपर्टी को इससे कम मूल्य पर रजिस्टर्ड नहीं कराया जा सकता.

जगदीश विश्वकर्मा होंगे गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष, शनिवार को होगा आधिकारिक ऐलान

गुजरात बीजेपी के 13वें अध्यक्ष के तौर पर जगदीश विश्वकर्मा ने आज नामांकन कर दिया है. उनके अलावा किसी दूसरे का नामांकन नहीं हुआ है, जिससे उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय है. शनिवार को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के. लक्ष्मण और गुजरात भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में इसका आधिकारिक ऐलान होगा.

शुभमन गिल का टेस्ट में शानदार फॉर्म जारी... सुनील गावस्कर के बाद ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले में शुभमन गिल ने भारत की ओर से पहली पारी में 50 रन बनाए. इसी के साथ गिल बतौर कप्तान भारत में अपने पहले घरेलू टेस्ट मैच में फिफ्टी या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड 1978 में सुनील गावस्कर के नाम था.

