जगदीश विश्वकर्मा होंगे गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष, शनिवार को होगा आधिकारिक ऐलान

गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा होंगे. ओबीसी समुदाय से आने वाले और अमित शाह के करीबी माने जाने वाले विश्वकर्मा को संगठन और सरकार दोनों का अनुभव रहा है. वह 1995 से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं.

जगदीश विश्वकर्मा पेशे से बिजनेसमैन रहे हैं (Photo: ITG)
जगदीश विश्वकर्मा पेशे से बिजनेसमैन रहे हैं (Photo: ITG)

गुजरात बीजेपी के 13वें अध्यक्ष के तौर पर जगदीश विश्वकर्मा ने आज नामांकन कर दिया है. उनके अलावा किसी दूसरे का नामांकन नहीं हुआ है, जिससे उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय है. कल यानी शनिवार को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के. लक्ष्मण और गुजरात भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में इसका आधिकारिक ऐलान होगा.

बता दें कि जगदीश विश्वकर्मा ओबीसी समुदाय से आते हैं. उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है. जगदीश विश्वकर्मा अहमदाबाद शहर बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं. वे सितंबर 2021 से गुजरात सरकार में सहकारिता मंत्री हैं. 

बीजेपी विधायक अल्पेश ठाकोर ने कहा कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता को चुना है, जिन्हें संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है. पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हैं, जिनकी ताकत उन्हें मिलेगी और आने वाले समय में सफ़लता मिलेगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है. जबकि दूसरी तरफ (कांग्रेस) नेताओं की पार्टी है, वहां कार्यकर्ता नहीं हैं. इसलिए नए अध्यक्ष के लिए कोई चुनौती नहीं रहेगी.

कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा?

जगदीश विश्वकर्मा का जन्म 1973 में हुआ था, वह पेशे से बिजनेसमैन रहे हैं. उन्होंने BA तक पढ़ाई की है, जिसके बाद मार्केटिंग मेनेजमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स किया. वह वर्तमान में गुजरात सरकार में सहकार मंत्री हैं.

जगदीश विश्वकर्मा 1995 से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, 2010 में वह अहमदाबाद शहर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के मंत्री बने. 2012 में पहली बार निकोल विधानसभा से चुनाव लड़े और 49 हजार वोटों से जीतकर विधायक बने. 2013 में वह अहमदाबाद शहर बीजेपी के उद्योग सेल के कन्वीनर बने. 2016 में उन्होंने अहमदाबाद शहर बीजेपी अध्यक्ष का जिम्मा संभाला. 2017 में वह दूसरी बार निकोल विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने. जगदीश विश्वकर्मा 2021 से गुजरात सरकार में सहकार राज्य मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं, 2022 में वह लगातार तीसरी बार निकोल विधानसभा से जीतकर विधायक बने. 

---- समाप्त ----
