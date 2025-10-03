शुभमन गिल का टेस्ट में शानदार फॉर्म जारी... सुनील गावस्कर के बाद ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बल्ले से उम्दा प्रदर्शन किया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में शुभमन गिल ने भारत की ओर से पहली पारी में 50 रन बनाए. शुभमन गिल ने इस दौरान 100 गेंदों का सामना किया और 5 चौके लगाए. शुभमन के टेस्ट करियर का ये 8वां अर्धशतक रहा.

शुभमन गिल का बतौर कप्तान भारत में ये पहला टेस्ट मैच था. गिल ऐसे दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने घर पर बतौर कैप्टन अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 50 या उससे ज्यादा की इनिंग्स खेली है. गिल अब महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के क्लब में शामिल हो गए हैं. सुनील गावस्कर ने साल 1978 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 205 रन बनाए थे.

टेस्ट मैच के पहले दिन शुभमन गिल ने केएल राहुल के साथ पारी को संभाला और नॉटआउट लौटे. फिर दूसरे दिन शुभमन ने आत्मविश्वास से बैटिंग करते हुए कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए. हालांकि हाफ सेंचुरी पूरी करने के तुरंत बाद शुभमन आउट हो गए. शुभमन को विपक्षी टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने जस्टिन ग्रीव्स के हाथों कैच आउट कराया. शुभमन और केएल राहुल के बीच तीसरे विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी हुई.

शुभमन गिल के लिए साल 2025 रहा है दमदार

इस साल शुभमन गिल का टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म शानदार रहा है. वह साल 2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. शुभमन ने 13 पारियों में 64.38 की औसत से 837 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और एक अर्धशतक शामिल रहे. केएल राहुल इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. राहुल ने 13 इनिंग्स में 49.92 के एवरेज से 649 रन स्कोर किए हैं. राहुल ने इस साल टेस्ट क्रिकेट में तीन शतक और दो अर्धशतक जड़े हैं.

शुभमन गिल के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पसंदीदा मैदान माना जाता है, ऐसे में उनसे तिहरे अंक तक पहुंचने की उम्मीद थी. लेकिन हाफ सेंचुरी बनाने के तुरंद बाद वो आउट होकर पवेलियन लौट गए. फिर भी 50 रनों की इनिंग्स ने उन्हें एक खास क्लब में शामिल कराया.

