आखिरी घंटे में पलट गई बाजी... अचानक शेयर बाजार में बमबम, Netweb समेत इन शेयरों का गदर

Stock Market की चाल सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बदली-बदली रही. ओपन होने के साथ ही जहां सेंसेक्स-निफ्टी बुरी तरह से टूटे हुए नजर आए, तो वहीं मार्केट क्लोज होने पर दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में बंद हुए.

शेयर बाजार में आखिरी घंटे में लौटी रौनक (Photo: AI Generated)
शेयर बाजार में आखिरी घंटे में लौटी रौनक (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई, लेकिन सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे सेंसेक्स-निफ्टी की चाल अचानक आखिरी कारोबारी घंटे में बदल गई. मार्केट क्लोज होने पर जहां एक ओर बॉम्बे स्टॉक एंक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 223 अंक उछलकर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी ग्रीन जोन में 24,500 के बिल्कुल करीब बंद हुआ. सबसे तेज भागने वाले शेयरों में NetWeb Tech से लेकर Tata Steel तक के शेयर टॉप पर रहे. 

पहले बुरी तरह फिसला, फिर बना रॉकेट
शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,983.31 की तुलना में तेज गिरावट लेकर 80,684.14 पर ओपन हुआ और लगातार गिरावट में ट्रेड करता हुआ नजर आया. लेकिन बाजार बंद होने से ऐन पहले अचानक से बाजी पलटी हुई नजर आई, क्योंकि रेड जोन में ट्रेड करता सेंसेक्स ग्रीन जोन में आ गया और फिर तेज रफ्तार से दौड़ लगाने लगा. अंत में ये 223.86 अंक की उछाल भरकर 81,207.17 पर क्लोज हुआ. 

बात निफ्टी इंडेक्स की करें, तो इसकी भी चाल सेंसेक्स के जैसी ही नजर आई और अपने पिछले बंद 24,836.30 की तुलना में गिरावट लेकर 24,759.55 पर खुलने के बाद इसने में गिरावट के साथ ही कारोबार किया. लेकिन फिर ये अंत में 57.95 अंक की तेजी लेकर 24,894.25 पर क्लोज हुआ. 

इन 10 शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल 
शुक्रवार को सबसे तेज भागने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल टॉप-10 शेयरों की बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Tata Steel (3.40%), PowerGrid (3.15%), Axis Bank (2.16%) की तेजी लेकर बंद हुआ. तो वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल कंपनियों में से Aegis Vopak (8.54%), Lloyd Share (6.14%), Kalyan Jewellers (5.71%), Indian Bank (3.94%), Tata Tech (2.50%) और Tata Elexi (2.47%) चढ़कर बंद हुआ. वहीं NetWeb Tech के शेयरों ने जबर्दस्त गदर मचाया और 6.30% उछलकर 4318 रुपये पर बंद हुआ. 

कोई 20%, तो 10% की तेजी के साथ बंद  
मिडकैप इंडेक्स 352 अंकों की बढ़त में रहा, तो स्मॉलकैप इंडेक्स में जोरदार 576.77 अंक की उछाल दर्ज की गई. इस कैटेगरी में कोई शेयर 20, तो कोई 10 फीसदी तक उछलकर बंद हुआ. सबसे ज्यादा KIOCL (20%), Orient Tech (19.99%), kala Mandir (18.29%), VMart (16.56%), Astra Micro (10.87%) की तेजी के साथ बंद हुआ. मिडकैप में अन्य उछलने वाले शेयरों में क्रिसिल शेयर (3.57%) और नेशनल एल्युमिनियम शेयर (3.10%) की बढ़त के साथ बंद हुआ. 

गिरावट वाले शेयरों पर एक नजर
जहां तमाम शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है, तो वहीं टेक महिंद्रा और मारुति का शेयर 1 फीसदी से ज्यादा टूटकर बंद हुआ. इसके अलावा गिरावट वाले अन्य स्टॉक्स में सन टीवी (4.04%), ओला इलेक्ट्रिक (3.47%), गोदरेज इंडिया (2.20%) फिसलकर बंद हुआ. स्मॉलकैप शेयरों में सबसे ज्यादा 8.52% Centum Share फिसला, तो वहीं Style Baazar (6.35%) और Tata Investment (5.36%) की गिरावट लेकर क्लोज हुआ. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

लेटेस्ट

