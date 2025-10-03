पीएम मोदी 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद, देंगे 62 हजार करोड़ की सौगात

बिहार चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने चुनावी मौसम में अपने बड़े चेहरों को आगे कर दिया है. नीतीश कुमार ने तीन अक्टूबर को 25 हजार महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10-10 हजार हजार रुपये का चेक सौंपा. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को युवाओं को साधने उतरेंगे.

पीएम मोदी चार अक्टूबर को बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे. पीएम से संवाद के लिए पटना के एक बड़े सभागार में प्रदेशभर के युवा जुटेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी युवा संवाद के जरिए बड़ा मैसेज दे सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को युवा संवाद के कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की शुरुआत करेंगे.

पीएम मोदी इस दौरान 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश से देशभर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के विकास के लिए पीएम-सेतु योजना का शुभारंभ करेंगे. पीएम मोदी इस दौरान बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत करेंगे.

इस योजना के तहत स्नातक युवाओं को दो साल तक एक हजार रुपये मासिक भत्ता दिया जाना है. इस योजना का लाभ बिहार के पांच लाख युवाओं को मिलना है. पीएम मोदी बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे. इस विश्वविद्यालय में उद्योगों के मुताबिक पाठ्यक्रम होगा और इससे व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है.

पीएम मोदी बिहार के चार विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला भी रखेंगे. पीएम बिहटा में एनआईटी पटना के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे. पीएम मोदी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशाला का उद्घाटन भी करेंगे. उन्हें कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई टॉपर्स को सम्मानित भी करना है.

