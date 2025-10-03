scorecardresearch
 

Feedback

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 17 टीमें कन्फर्म, जिम्बाब्वे-नामीबिया ने भी कटाया टिकट, अब 3 स्पॉट के लिए कशमकश

जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज और यूएसए की मेजबानी में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी. मगर अबकी बार वो आईसीसी के इस मेगा टूर्नामेंट में खेलती नजर आएगी. नामीबिया भी लगातार चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने जा रहा है.

Advertisement
X
जिम्बाब्वे ने केन्या को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एंट्री पाई है. (Photo: Zimbabwe Cricket)
जिम्बाब्वे ने केन्या को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एंट्री पाई है. (Photo: Zimbabwe Cricket)

नामीबिया और जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. इन दोनों ने हरारे में आयोजित अफ्रीका रीजन क्वालिफायर के फाइनल में जगह बनाकर ये उपलब्धि हासिल की. टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में फरवरी-मार्च के महीने में खेला जाना है. इस मेगा टूर्नामेंट के आधिकारिक शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है.

नामीबिया ने पहले सेमीफाइनल में तंजानिया को 63 रनों से हराकर लगातार चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप का टिकट कटाया. नामीबिया का स्कोर एक समय 4 विकेट पर 41 रन था, लेकिन कप्तान गेरहार्ड इरास्मस (55 रन) और जेजे स्मिट (61)* के बीच हुई 88 रनों की साझेदारी ने नामीबिया को 174/6 के स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. स्मिट ने इसके बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 3 विकेट झटके, जिसके चलते तंजानिया की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 111 रन ही बना सकी.

उधर जिम्बाब्वे ने पिछला टी20 वर्ल्ड कप मिस किया था, लेकिन इस बार शानदार प्रदर्शन कर विश्व कप का टिकट पाया. जिम्बाब्वे ने दूसरे सेमीफाइनल में केन्या को सात विकेट से मात देकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट पक्का किया. केन्या के कप्तान धीरेन गोंदारिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन ये निर्णय गलत साबित हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav with T20 World Cup 2026 trophy
T20 वर्ल्ड कप की तारीख आई सामने? इतने दिन चलेगा टूर्नामेंट... जानें हर ड‍िटेल  
India's Varun Chakaravarthy (L) Suryakumar Yadav (C) and Sanju Samson in this frame
स्ट्राइक रेट और औसत दोनों ही बेकार... इस बल्लेबाज पर क्यों भड़के आकाश चोपड़ा 
Ambati Rayudu
पूर्व क्रिकेटर Ambati Rayudu ने दिया विवादित बयान! 
indian team and olympics rings
ओलंपिक 2028: क्रिकेट का शेड्यूल आया सामने, 6 टीमें लेंगी हिस्सा, T20 फॉर्मेट में होगा मैच 
Rohit Told Story
Rohit Sharma ने सुनाया 2024 टी-20 वर्ल्ड कप का किस्सा! 
Advertisement

ब्रायन बेनेट की तूफानी बैटिंग
केन्या की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 123 रन ही बना सकी. राकेप पटेल (65 रन) ही शानदार प्रदर्शन करने में सफल रहे, जवाब में जिम्बाब्वे ने 5 ओवर बाकी रहते ही टारगेट हासिल कर लिया. जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने तूफानी बैटिंग करते हुए 25 बॉल पर 51 रन बनाए.

नामीबिया और जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली क्रमश: 16वीं एवं 17वीं टीम हैं. टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें भाग लेने वाली हैं. यानी अब 3 स्पॉट ही बाकी हैं. इसका फैसला 8 से 17 अक्टूबर तक अल अमेरात में होने वाले ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर के जरिए होगा. इस क्वालिफायर टूर्नामेंट में 9 टीम्स भाग लेने जा रही हैं. इनमें पापुआ न्यू गिनी, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, नेपाल, जापान, ओमान, समोआ, कतर और कुवैत के नाम शामिल हैं.

जिम्बाब्वे और नामीबिया के अलावा भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड ,कनाडा, नीदरलैंड्स, इटली टी20 वर्ल्ड कप के लिए एंट्री पा चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement