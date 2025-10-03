राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड की कमान, बीजेपी ने बनाया कार्यकारी अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों के संगठन में बदलाव का सिलसिला जारी है. बीजेपी ने अब झारखंड इकाई में सांगठनिक बदलाव का ऐलान किया है. पार्टी ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी है. राज्यसभा सांसद आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे.

बीजेपी ने झारखंड में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आदित्य साहू की नियुक्ति के संबंध में पत्र जारी कर दिया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को बीजेपी झारखंड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) ने यह भी कहा है कि आदित्य साहू की नियुक्ति रवींद्र कुमार राय की जगह की गई है. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. गौरतलब है कि रवींद्र कुमार राय को पिछले साल अक्तूबर में विधानसभा चुनाव से पहले ही झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. आदित्य साहू नई जिम्मेदारी स पहले प्रदेश इकाई में महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

रांची के ओरमांझी निवासी आदित्य साहू को पार्टी ने झारखंड चुनाव में कोल्हान मंडल का प्रभारी बनाया था. आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष की नियुक्ति तक संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे. फिलहाल, आदित्य साहू राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. लंबे समय से बीजेपी से जुड़े आदित्य साहू की इमेज जमीनी नेता की और वह कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रखने वाले नेताओं में गिने जाते हैं.

झारखंड बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति तक आदित्य साहू को संगठन की जिम्मेदारी सौंपे जाने के पीछे पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने की रणनीति वजह बताई जा रही है.

