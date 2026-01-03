Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

ईरान में कट्टरपंथी खामेनेई शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और विरोध-प्रदर्शनों की आंच कई शहरों तक फैल गई है. कई जगहों पर सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है. अमेरिका में नए साल की पूर्व संध्या पर आतंकी हमले की साजिश रची गई, जिसे एफबीआई ने नाकाम कर दिया. सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई जांच अंडरकवर एजेंट तक पहुंची. माघ मेले से पहले आज पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है जिसकी तस्वीर प्रियंका ने खुद पोस्ट की है. पढ़ें आज की पांच बड़ी खबरें-

ईरान के कई शहरों में सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प, बढ़ीं खामेनेई की मुश्किलें

ईरान में अशांति बढ़ती जा रही है. पिछले 6 दिनों से ईरान में कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता ने सड़कों पर विद्रोह के हालात पैदा कर दिये हैं. आज भी देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई है. बीते 2 दिनों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और शहर-शहर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं. कई प्रदर्शनकारियों को देश के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगाते सुना गया, जबकि कुछ ने राजशाही बहाल करने की मांग की.

अंडरकवर एजेंट, अटैक का नोट और… अमेरिका में FBI ने ऐसे नाकाम की ISIS संदिग्ध की आतंकी साजिश



अमेरिका में नए साल की पूर्व संध्या पर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को FBI ने समय रहते नाकाम कर दिया. यह साजिश नॉर्थ कैरोलाइना के मिंट हिल इलाके में रची जा रही थी. ISIS संदिग्ध 18 साल के युवक क्रिश्चियन स्टरडिवेंट को पकड़ा गया है, जिस पर आरोप है कि वह न्यू ईयर ईव पर अटैक करने की साजिश रच रहा था.

प्रयागराज में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, पौष पूर्णिमा स्नान के साथ संगम तट पर माघ मेला शुरू

माघ मेले में पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं. पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है. ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा है और यह कल्याण पर्व है‌. इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं.



रेहान-अवीवा की हुई सगाई, मां प्रियंका गांधी ने लुटाया प्यार, रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिल गई

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान ने अवीवा बेग संग सगाई कर ली है. उन्होंने खुद इसका ऐलान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है. दोनों ने 29 दिसंबर 2026 को सगाई की, जिसकी जानकारी अब सामने आई है. दोनों की तस्वीर शेयर कर प्रियंका गांधी ने लिखा, 'आप दोनों को बहुत सारा प्यार. आप हमेशा एक-दूसरे से प्यार और सम्मान करें, और जैसे आप 3 साल की उम्र से सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं, वैसे ही हमेशा रहें.'

NZ सीरीज से पहले पंत–सिराज का भविष्य दांव पर! चयन से खुलेंगे टीम के बड़े 'राज़'

न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए शनिवार को जब चयनकर्ता 15 सदस्यीय टीम का ऐलान करेंगे, तो असली हेडलाइन टीम के नाम नहीं, बल्कि उन बड़े सवालों की होगी, जिन्हें यह चयन उजागर करेगा. वनडे क्रिकेट की दिशा, खिलाड़ियों की अहमियत और टीम संयोजन के फैसले इस घोषणा की असली कहानी होंगे. इसी खेल के केंद्र में हैं ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज- जिनके भविष्य को लेकर हर कदम पर बहस तय है.

