Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने हाल ही में एक बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी है, जिसमें इजरायल की कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स से लगभग 1000 स्पाइस-1000 प्रिसिजन-गाइडेड बम किट्स खरीदना शामिल है.

Rahul Gandhi alleged voter fraud during his press conference in New Delhi. (PTI photo)
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों पर एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर जनता का मजबूत विश्वास सामने आया है. यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार वजह कोई वीडियो कंटेंट नहीं, बल्कि उनके साथ काम करने वाली महिला और उसके पति के बीच का विवाद है. भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने हाल ही में एक बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी है, जिसमें इजरायल की कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स से लगभग 1000 स्पाइस-1000 प्रिसिजन-गाइडेड बम किट्स खरीदना शामिल है. 'धुरंधर' जैसी तूफानी फिल्म के बीच भी 'इक्कीस' ने बहुत दमदार ओपनिंग कलेक्शन किया है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने आखिरकार उस वजह का खुलासा कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने दिसंबर 2024 में अचानक पाकिस्तानी टेस्ट टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था. पढ़ें आज सुबह की बड़ी खबरें...

1. 'हां... EVM पर यकीन है', कर्नाटक सरकार के सर्वे में 83% जनता ने जताया भरोसा, राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों पर एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर जनता का मजबूत विश्वास सामने आया है. इस सर्वेक्षण के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बार-बार सवाल उठाने वाले दावों पर कटाक्ष करने का मौका दे दिया है. 'लोकसभा इलेक्शन 2024- इवैल्यूएशन ऑफ इंडलाइन सर्वे ऑफ नॉलेज, एटीट्यूट एंड प्रैक्टिस ऑफ सिटिजन्स' नाम के इस सर्वे में 83.61% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे ईवीएम को विश्वसनीय मानते हैं.

2. 'मैं खुद यूट्यूबर शादाब जकाती के पास जाती हूं, पैसा मिलता है...' पति ने लगाए आरोप तो पत्नी ने दिया जवाब

10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी पूछकर सोशल मीडिया पर अलग ही पहचान बना चुके शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार वजह कोई वीडियो कंटेंट नहीं, बल्कि उनके साथ काम करने वाली महिला और उसके पति के बीच का विवाद है. शादाब के साथ काम करने वाली महिला का पति थाने पहुंचकर फूट-फूटकर रोने लगा और अपनी ही पत्नी पर जान से मरवाने की साजिश रचने का आरोप लगाने लगा. इंचौली थाने पहुंचे खुर्शीद उर्फ सोनू की हालत बेहद खराब थी. थाने के भीतर और बाहर मौजूद लोगों के सामने वह बार-बार यही कहता नजर आया कि उसकी पत्नी उसे जान से मरवाना चाहती है.

3. बालाकोट स्ट्राइक में जिसने उड़ाई थी पाकिस्तान की नींद... भारत वही बम और मंगा रहा है 

भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने हाल ही में एक बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी है, जिसमें इजरायल की कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स से लगभग 1000 स्पाइस-1000 प्रिसिजन-गाइडेड बम किट्स खरीदना शामिल है. इस फैसले से भारतीय वायु सेना (IAF) की लंबी दूरी की हमले की क्षमता मजबूत होगी. स्पाइस-1000 एक स्टैंड-ऑफ ग्लाइड बम है, जो साधारण बमों को स्मार्ट और सटीक हथियारों में बदल देता है. यह तकनीक एंटी-जैमिंग है. गहरे हमलों के लिए उपयोगी है. भारत ने पहली बार 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक में स्पाइस प्रिसिजन गाइडेंस किट का इस्तेमाल किया था.

4. 'PCB ने मुझे अपमानित किया...', पाकिस्तानी टीम की कोचिंग छोड़़ने पर जेसन गिलेस्पी ने तोड़़ी चुप्पी, लगाए सनसनीखेज आरोप 

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने आखिरकार उस वजह का खुलासा कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने दिसंबर 2024 में अचानक पाकिस्तानी टेस्ट टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था. गिलेस्पी का कहना है कि उन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के रवैये और अंदरूनी कामकाज के कारण पद छोड़ा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Q&A सेशन के दौरान जेसन गिलेस्पी ने बताया कि पीसीबी के कुछ फैसले पेशेवर और निजी दोनों स्तर पर उनके लिए अपमानजनक थे. गिलेस्पी को अप्रैल 2024 में पाकिस्तान की टेस्ट टीम को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जब टीम रेड-बॉल क्रिकेट में लगातार संघर्ष कर रही थी.

5. 2026 की पहली फिल्म 'इक्कीस' ने डटकर झेली 'धुरंधर' की सुनामी, मिली दमदार ओपनिंग 

2026 का पहला ही दिन बॉलीवुड से एक दमदार फिल्म लेकर आया. अगस्त्य नंदा की पहली और बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी को न्यू ईयर विश की तरह थिएटर्स में पहुंची. बहुत लिमिटेड पोटेंशियल वाली 'इक्कीस' को बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले. सुबह के शोज से ही इसे जनता की भी खूब तारीफें मिलीं. इन तारीफों का ये कमाल हुआ है कि 'धुरंधर' जैसी तूफानी फिल्म के बीच भी 'इक्कीस' ने बहुत दमदार ओपनिंग कलेक्शन किया है. 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए 21 साल के जांबाज अरुण खेत्रपाल की बायोपिक को उम्मीद से कहीं बेहतर शुरुआत मिली है.

---- समाप्त ----
