scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'PCB ने मुझे अपमानित किया...', पाकिस्तानी टीम की कोचिंग छोड़़ने पर जेसन गिलेस्पी ने तोड़़ी चुप्पी, लगाए सनसनीखेज आरोप

जेसन गिलेस्पी को ना केवल उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए याद किया जाता है, बल्कि उनकी बल्लेबाजी भी टीम के लिए कई मौकों पर काम आई. उनका करियर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के उन खिलाड़ियों की याद दिलाता है, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से महत्वपूर्ण योगदान दिया.

Advertisement
X
जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तानी क्रिकेट की पोल खोली है. (Photo: Getty)
जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तानी क्रिकेट की पोल खोली है. (Photo: Getty)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने आखिरकार उस वजह का खुलासा कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने दिसंबर 2024 में अचानक पाकिस्तानी टेस्ट टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था. गिलेस्पी का कहना है कि उन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के रवैये और अंदरूनी कामकाज के कारण पद छोड़ा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Q&A सेशन के दौरान जेसन गिलेस्पी ने बताया कि पीसीबी के कुछ फैसले पेशेवर और निजी दोनों स्तर पर उनके लिए अपमानजनक थे. गिलेस्पी को अप्रैल 2024 में पाकिस्तान की टेस्ट टीम को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जब टीम रेड-बॉल क्रिकेट में लगातार संघर्ष कर रही थी. गिलेस्पी के अनुसार, हालात तब पूरी तरह बिगड़ गए जब पीसीबी ने सीनियर असिस्टेंट कोच टिम नीलसन को बिना किसी सूचना के बर्खास्त कर दिया.

यह भी पढ़ें: ...जब एक गेंदबाज ने बल्ले से काटा गदर, अपने बर्थडे पर बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो कोई तोड़ नहीं पाया

सम्बंधित ख़बरें

asia cup pakistan team
4 साल में 6 कोच... बाहरी प्रेशर या कुछ और, आखिर PAK टीम के साथ क्यों कोई नहीं टिकता
Imad Wasim, Sannia Ashfaq
'कोई मेरे पति से शादी करना चाहता था...', PAK क्रिकेटर की पत्नी ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी
Babar Azam and Shaheen Afridi
PAK टीम का ऐलान... बाबर-शाहीन बाहर, इस ऑलराउंडर की वापसी
Sameer Minhas
कौन हैं समीर मिन्हास? जिन्होंने भारत के खिलाफ फाइनल में जड़े 172 रन
IND U19 Players and Mohsin Naqvi
क्या फिर होगा ट्रॉफी विवाद? भारत-PAK फाइनल में नकवी की एंट्री बनी चर्चा का विषय

जेसन गिलेस्पी ने लिखा, 'मैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हेड कोच था और पीसीबी ने हमारे सीनियर असिस्टेंट कोच को बिना मुझे बताए निकाल दिया. हेड कोच होने के नाते यह मेरे लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था. इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे, जिनकी वजह से मैं खुद को अपमानित महसूस कर रहा था. '

Advertisement

'कमजोर' टीम को संवारने की मिली थी जिम्मेदारी
उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के फैसलों के बाद पाकिस्तानी टीम के साथ काम करना असंभव था. जेसन गिलेस्पी को एक ऐसी पाकिस्तानी टीम मिली थी, जो आत्मविश्वास और निरंतरता की कमी से जूझ रही थी. उनके कार्यकाल की शुरुआत भी निराशाजनक रही, जब सितंबर में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से घरेलू टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज में पाकिस्तान की बल्लेबाजी और टीम संतुलन की पुरानी कमजोरियां फिर सामने आईं.

हालांकि, इसके बाद पाकिस्तानी टीम ने जेसन गिलेस्पी की कोचिंग में जबरदस्त सुधार दिखाया. अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड को 2-1 से हराकर हालिया सालों की सबसे यादगार टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की. तब पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तानी टीम ने पिचों और स्पिन गेंदबाजों का बेहतर इस्तेमाल किया और अगले दो मुकाबलों में इंग्लैंड पर पूरी तरह हावी रहा.

जेसन गिलेस्पी और पीसीबी के बीच विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ था. इस्तीफे के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि पीसीबी ने उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया था. हालांकि, बोर्ड ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गिलेस्पी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में तय चार महीने का नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया, जिससे वह शर्तों का उल्लंघन कर बैठे.

Advertisement

जेसन गिलेस्पी के इस खुलासे ने एक बार फिर पीसीबी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उनके बयान से साफ झलकता है कि बोर्ड के अंदर फैसले किस तरह लिए जाते हैं और कोचिंग स्टाफ को किस हद तक नजरअंदाज किया जाता है. गिलेस्पी के मुताबिक समस्या नतीजों की नहीं थी, बल्कि सम्मान और संवाद की कमी थी.

जेसन गिलेस्पी ने अपने लगभग एक दशक लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर (1996-2006) में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कई मौकों पर यादगार प्रदर्शन किया. उन्होंने कुल 71 टेस्ट, 97 ओडीआई और 1 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 402 विकेट लेने के अलावा 1531 रन बनाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement