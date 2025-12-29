scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

रक्षा मंत्रालय ने आज 79 हजार करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी. वहीं, चांदी की कीमतों में 21,500 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई.

ये है अमेरिकी MQ-9B हंटर-किलर ड्रोन जो लीज पर ली जाएगी. (File Photo: Getty)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: रक्षा मंत्रालय ने 79 हजार करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है. वहीं, चांदी की कीमतों में आज 21500 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई. इन खबरों के अलावा, अरावली मामले में अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़े खबरें.

MRSAM मिसाइलें, अमेरिकी MQ-9बी ड्रोन... रक्षा मंत्रालय से मिली 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी

रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने करीब 80 हज़ार करोड़ रुपये की रक्षा ख़रीद और अपग्रेड प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी है. इसमें पुराने हथियारों का अपग्रेड, नए आधुनिक हथियारों की खरीद और स्वदेशी विकास शामिल हैं. इसमें टी-90 टैंकों का स्वदेशी ओवरहॉल, Mi-17 हेलीकॉप्टर अपग्रेड, लोइटरिंग मुनिशन, MRSAM मिसाइलें शामिल हैं.

Silver Price Crash: पलक झपकते ही चांदी 21500 रुपये किलो हुई सस्ती, अचानक भूचाल के ये कारण

सोमवार को चांदी की कीमतों में बड़ी उछाल देखने को मिली. MCX पर भाव बढ़कर 2.54 लाख रुपये किलो तक पहुंच गया. लेकिन उसके बाद अचानक एक भूचाल आया और चांदी की कीमत 21500 रुपये प्रति किलो तक गिर गई. जानकारों का मानना है कि ये गिरावट अचानक नहीं है, बल्कि तेज़ उछाल के बाद की सामान्य प्रतिक्रिया है.

अरावली रेंज की परिभाषा क्या है? एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश... SC में 21 जनवरी को अगली सुनवाई

अरावली पर्वतमाला से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई अहम सवालों पर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस बात को लेकर चिंतित है कि अरावली पर्वतमाला को किस तरह परिभाषित किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी है.

'इस अपराधी को किसी केस में जमानत न मिले', कुलदीप सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सज़ायाफ्ता कुलदीप सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सेंगर मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस अपराधी को किसी ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

बांग्लादेश-पाकिस्तान व्यापार में 20% बढ़ोतरी, जनवरी से शुरू होंगी ढाका-कराची सीधी उड़ानें

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पिछले साल की तुलना में इस साल व्यापार में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. पाकिस्तानी उच्चायुक्त इमरान हैदर ने बताया कि इस दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी छात्र पाकिस्तान में उच्च शिक्षा के लिए रुचि दिखा रहे हैं.

कम विजिबिलिटी से उड़ानें प्रभावित, 128 फ्लाइट्स रद्द, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे से नहीं राहत

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से कुल 128 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं. इनमें 64 आगमन वाली और 64 प्रस्थान वाली फ्लाइट्स शामिल हैं. घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन वर्तमान में CAT III परिस्थितियों में किया जा रहा है. इस वजह से उड़ानों में देरी या रद्द होने की संभावना बनी हुई है.

फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइलें... ताइवान के खिलाफ चीन का वॉर गेम शुरू

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार को 'जस्टिस मिशन 2025' नाम से बड़े सैन्य अभ्यास शुरू किए. इस सैन्य अभ्यास में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तोपखाने की इकाइयों को ताइवान के चारों ओर तैनात किया गया है. चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने बताया कि इन अभ्यासों के तहत मंगलवार को लाइव फायर ड्रिल भी की जाएगी.

आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे दिल्ली के टीचर्स... सरकार ने जारी किया आदेश

दिल्ली सरकार ने शहर में आवारा डॉग्स की गिनती कराने के लिए स्कूल टीचर की ड्यूटी लगाने का आदेश दिया है. इसमें सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों के शिक्षक शामिल होंगे. ये आदेश शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है. शिक्षा निदेशालय का कहना है कि ये काम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है और SC के 7 नवंबर 2025 के आदेश के तहत किया जा रहा है.

विजय हजारे में एक और मैच... न्यूजीलैंड के साथ ODI सीरीज से पहले कोहली ने लिया बड़ा फैसला

विराट कोहली दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में तीसरा मैच खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. विराट कोहली 6 जनवरी को बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रेलवे के खिलाफ होने वाले मैच में खेलने की पूरी उम्मीद है. DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली ने बताया है कि विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में तीन मैचों के लिए अपनी उपलब्धता दी है.

इस गेंदबाज ने रचा इत‍िहास... टी20 इंटरनेशनल मैच में झटके 8 विकेट, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भूटान के 22 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर सोमन येशे किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज़ बन गए हैं. सोमन येशे ने म्यांमार के खिलाफ मैच में शानदार गेंदबाज़ी करते हुए अपने चार ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 8 विकेट झटके. इस मुकाबले में भूटान ने पूरी तरह दबदबा बनाया और टी20I सीरीज 5-0 से जीत ली.  

