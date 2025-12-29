scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइलें... ताइवान के खिलाफ चीन का वॉर गेम शुरू

चीन ने ताइवान के चारों ओर सेना, नौसेना, वायुसेना और तोपखाने के साथ बड़े सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं. 'जस्टिस मिशन 2025' नाम के इन अभ्यासों में लाइव फायर ड्रिल भी शामिल है. ताइवान ने इसे सीधी धमकी बताते हुए अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और किसी भी हमले का जवाब देने की तैयारी जताई है.

Advertisement
X
चीन ताइवान के आसपास बड़ी सैन्य ड्रिल कर रहा है. (Photo- Reuters)
चीन ताइवान के आसपास बड़ी सैन्य ड्रिल कर रहा है. (Photo- Reuters)

ताइवान को लेकर चीन और क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. सोमवार को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 'जस्टिस मिशन 2025' नाम से बड़े सैन्य अभ्यास शुरू किए, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तोपखाने की इकाइयों को ताइवान के चारों ओर तैनात किया गया है. चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने बताया कि इन अभ्यासों के तहत मंगलवार को लाइव फायर ड्रिल भी की जाएगी.

चीन की ओर से जारी बयान में एक ग्राफिक भी साझा किया गया, जिसमें ताइवान के आसपास पांच ऐसे क्षेत्र दिखाए गए हैं, जहां सुबह 8 बजे से 10 घंटे तक समुद्री और हवाई गतिविधियों पर रोक रहेगी. चीन का कहना है कि यह अभ्यास उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी हैं.

यह भी पढ़ें: 2 सेकेंड में 700 km/hr की स्पीड... चीन के हाइपरलूप ने तोड़ा जमीनी रफ्तार का रिकॉर्ड

यह 2022 के बाद से चीन का छठा बड़ा सैन्य अभ्यास है. उस समय अमेरिका की तत्कालीन हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किए थे. हाल के दिनों में चीन की भाषा और ज्यादा आक्रामक हुई है, खासकर तब जब जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि ताइवान पर हमला होने की स्थिति में जापान प्रतिक्रिया दे सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver Rates
चांदी का चीन कनेक्शन... आज ₹14000 महंगी, लेकिन अचानक सस्ता हुआ सोना
China and Taiwan conflict and rising tensions
चीन और ताइवान के बीच तनाव, क्या 'ड्रैगन' बोलेगा धावा?
China Maglev Hyperloop Record
2 सेकेंड में 700 km/hr की स्पीड... चीन के हाइपरलूप ने तोड़ा जमीनी रफ्तार का रिकॉर्ड
Chinese Cargo Ship Missile Launchers
चीन ने साधारण जहाज को बना डाला युद्धपोत, पूरी दुनिया में चिंता... क्या हो रही जंग की तैयारी?
शशि थरूर ने पाकिस्तान और चीन सहित कई मुद्दों पर बात की
PAK की हाइपरसोनिक मिसाइल रणनीति पर थरूर बोले- भारत नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता
Advertisement

अमेरिका ने ताइवान से हथियारों के लिए 11 अरब डॉलर की डील की

इन अभ्यासों से पहले अमेरिका ने ताइवान को 11.1 अरब डॉलर के हथियार बेचने का ऐलान किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा रहा है. इस पर चीन के रक्षा मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया और चेतावनी दी कि इसके जवाब में सख्त कदम उठाए जाएंगे.

चीन के लड़ाकू विमान, बॉम्बर, ड्रोन ताइवान के पास तैनात

चीन की सेना ने बताया कि अभ्यास में लड़ाकू विमान, बॉम्बर, ड्रोन और लंबी दूरी की रॉकेट सिस्टम्स को तैनात किया गया है. साथ ही, जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है और कई दिशाओं से एक साथ हमले की स्थिति को परखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: चीन ने साधारण जहाज को बना डाला युद्धपोत, पूरी दुनिया में चिंता... क्या हो रही जंग की तैयारी?

ताइवान ने कहा 'रैपिड रिस्पॉन्स' के लिए तैयार

वहीं, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में दो चीनी सैन्य विमान और 11 युद्धपोत ताइवान के आसपास देखे गए हैं. ताइवान की सेना हाई अलर्ट पर है और 'रैपिड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज' कर रही है, ताकि किसी भी अचानक हमले की स्थिति में तुरंत जवाब दिया जा सके. ताइवान ने साफ किया है कि वह अपने लोकतंत्र और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement