Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में रेट 7.8 फीसदी रही है, जबकि अनुमान 6.7 फीसदी का था. वहीं, एशिया कप 2025 में बिहार के राजगीर में खेले गए अपने मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने चीन को 4-3 से हराया. इन खबरों के अलावा, थाईलैंड की PM पैटोंगटार्न शिनावात्रा को संवैधानिक कोर्ट ने शुक्रवार को आचार संहिता उल्लंघन करने का दोषी पाया और पद से बर्ख़ास्त कर दिया है. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

ट्रंप की टैरिफ धमकियों से बेपरवाह रही भारतीय इकोनॉमी का कमाल, पहली तिमाही में 7.8% GDP ग्रोथ

भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में रेट 7.8 फीसदी रही है, जबकि अनुमान 6.7 फीसदी का था. पिछले साल के समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 फीसदी रही थी. जबकि तिमाही दर तिमाही के आधार पर अर्थव्यवस्था में तेजी दर्ज की गई है. FY25 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 फीसदी रही थी.

India vs China Asia Cup 2025: एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम का विजयी आगाज, चीन को रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हराया

एशिया कप 2025 में बिहार के राजगीर में खेले गए अपने मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने चीन को 4-3 से हराया. भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने तीन गोल दागे. जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल किया. चीन की तरफ से दु शिंहाओ, चेन बेनहाई और गाओ जिशेंग गोल करने में सफल रहे. भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में 31 अगस्त को जापान का सामना करेगी.

Advertisement

थाईलैंड की PM को पैटोंगटार्न शिनावात्रा को कोर्ट ने पद से किया बर्खास्त, एक साल में ही चली गई कुर्सी

थाईलैंड की PM पैटोंगटार्न शिनावात्रा को संवैधानिक कोर्ट ने शुक्रवार को आचार संहिता उल्लंघन करने का दोषी पाया और पद से बर्ख़ास्त कर दिया है. वो महज़ एक साल ही सत्ता में रहीं और अब उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कंबोडिया के पूर्व पीएम हुन सेन के साथ करीबी संबंधों के कारण राष्ट्रीय हितों को ठेस पहुंचाई.

सिर्फ टैरिफ ही नहीं ये 4 कारण भी... शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट, बिखर गए ये स्‍टॉक!

भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50 फीसदी लागू होने के लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट आई. शुक्रवार को सेंसेक्‍स 270 अंक टूटकर 79,809.65 पर क्‍लोज़ हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 74.05 अंक गिरकर 24,426.85 पर बंद हुआ. इस दौरान बैंक निफ्टी में भी 164 अंकों की गिरावट देखी गई है. तीन सत्रों में सेंसेक्‍स करीब 1800 अंक गिरा है.

दिल्ली में आक्रामक कुत्तों पर सख्ती, MCD बनाएगी 5 नए डॉग सेंटर, जमीन चिन्हित

आवारा डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद दिल्ली में MCD ने 5 साइटों को चिह्नित किया है, जहां आधुनिक डॉग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. ये साइटें हैं- द्वारका सेक्टर-29, बेला रोड, मुढेला, गाजीपुर और बिजवासन. इन सेंटरों में आक्रामक डॉग्स के लिए विशेष व्यवस्था और रेबीज़ से प्रभावित डॉग्स के लिए अलग आइसोलेशन क्षेत्र होगा.

Advertisement

हरभजन सिंह ने जब एस. श्रीसंत को मारा था थप्पड़, सामने आया अनदेखा VIDEO... लल‍ित मोदी ने किया शेयर

IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने 18 साल बाद हरभजन-श्रीसंत 'थप्पड़ कांड' का अनदेखा वीडियो एक पॉडकास्ट के दौरान शेयर किया है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक मैच के बाद हरभजन सिंह अपने हाथ के पिछले हिस्से से श्रीसंत को थप्पड़ मार रहे हैं. हरभजन सिंह उस घटना के बाद एस. श्रीसंत से कई बार माफी मांग चुके हैं.

भारतीय सेना का कमाल: रोबोटिक लेजर से हुई देश की पहली ब्लेडलैस मोतियाबिंद सर्जरी, जानें क्या है FLACS तकनीक

आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल ने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की शुरुआत की है, ऐसा करने वाला ये देश का पहला सरकारी संस्थान और दक्षिण एशिया में दूसरा है. ये उपलब्धि नेत्र विभाग के लिए एक बड़ी सफलता है क्योंकि इससे ब्लेडलैस,रोबोटिक और कंप्यूटर गाइडेड मोतियाबिंद सर्जरी का मार्ग खुल गया है.

BSF में हेड कॉन्स्टेबल पद पर निकली भर्ती, भरे जाएंगे एक हजार से ज्यादा पद

बीएसएफ ने हेड कॉन्स्टेबल के 1121 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 सितंबर, 2025 को समाप्त होगी. नोटिफिकेशन के अनुसार, हेड कॉन्स्टेबल (RO) के 910 पद और हेड कॉन्स्टेबल (RM) के 211 पदों पर भर्ती होगी. भर्ती में चयन शारीरिक परीक्षण, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा.

Advertisement

यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध, जानिए नोएडा और गाजियाबाद समेत कहां-कहां लगा बैन

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद UP के 8 ज़िलों में पटाखों के उपयोग, बिक्री, और निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. ये प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है. जिन ज़िलों पर ये प्रतिबंध लगा है, उनमें मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुज़फ्फरनगर शामिल हैं.

पटना और बॉम्बे हाईकोर्ट के CJI बने सुप्रीम कोर्ट के नए जज, जानिए कौन हैं SC के दो नए न्यायाधीश

जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या 34 हो गई. SC के जज बनने से पहले न्यायमूर्ति आलोक अराधे बॉम्बे HC के मुख्य न्यायाधीश थे. वहीं न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली पटना HC के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं.

---- समाप्त ----