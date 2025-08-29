scorecardresearch
 

थाईलैंड की PM को पैटोंगटार्न शिनावात्रा को कोर्ट ने पद से किया बर्खास्त, एक साल में ही चली गई कुर्सी

थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा को कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के दोषी मानते हुए पद से हटा दिया है. एक साल सत्ता में रहने वाली पैटोंगटार्न को इस फैसले से राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और शिनावात्रा परिवार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कंबोडिया के पूर्व पीएम हुन सेन के साथ करीबी संबंधों के कारण राष्ट्रीय हितों को ठेस पहुंचाई.

कंबोडिया विवाद पर लीक कॉल के बाद थाई पीएम पेतोंगटर्न शिनावात्रा को पद से हटाया गया (File Photo: AP)
Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra Removed From Office: थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा को संवैधानिक कोर्ट ने शुक्रवार को आचार संहिता उल्लंघन करने का दोषी पाया और पद से बर्खास्त कर दिया है. वह महज एक साल ही सत्ता में रहीं और अब उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है. कोर्ट के इस फैसले से थाईलैंड में राजनीतिक संकट गहरा सकता है. यह फैसला शिनावात्रा परिवार की राजनीतिक विरासत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. यह परिवार बीते दो दशकों से कोर्ट और सेना के बीच सत्ता संघर्ष में उलझा हुआ है. 

दरअसल, पड़ोसी मुल्क कंबोडिया के साथ जब सीमा विवाद को लेकर तनाव चरम पर था तो पैटोंगटार्न की कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के बीच फोन पर हुई बातचीत की लीक हो गई थी. इस लीक कॉल में पैटोंगटार्न कंबोडिया के नेता को 'अंकल' कहकर संबोधित की थी और उनके अनुरोधों पर विचार करने को कहा था. साथ ही पैटोंगटार्न ने सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी की आलोचना की, जिसके बाद आरोप लगे कि उन्होंने राष्ट्रीय हितों को दरकिनार किया.

लीक कॉल बना बर्खास्तगी का आधार

कोर्ट ने यह फैसला छह-तीन के बहुमत से सुनाया और कहा कि पैटोंगटार्न ने निजी रिश्तों को तर्जी देते हुए राष्ट्रीय हितों और थाईलैंड के छवि को बड़ा नुक़सान पहुंचाया है. कोर्ट ने कहा कि उनकी कंबोडिया के निजी रिश्तों की वजह से ऐसा कई बार लगा कि वह उस पक्ष के अनुसार कार्य करने को तैयार दिखीं. 

यह भी पढ़ें: ट्रंप टैरिफ के साइड इफेक्ट... स्विट्जरलैंड-थाईलैंड पीछे हट सकते हैं अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीद की डील से

नई सरकार का संकट

पैटोंगटार्न शिनावात्रा के बर्खास्तगी के बाद थाईलैंड में राजनीति संकट खड़ा होता नजर आ रहा है. कोर्ट के इस फैसले के बाद संसद को नए प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना होगा. लेकिन ये चुनावी प्रक्रिया लंबी खींच सकती है. पैटोंगटार्न की सत्तारूढ़ पार्टी अब नाज़ुक बहुमत के साथ गठबंधन बचाने की चुनौती का सामना कर रही है. 

पैटोंगटार्न शिनावात्रा ने क्या कहा?

कोर्ट के फैसले के बाद पैटोंगटार्न शिनावात्रा ने लीक कॉल के लिए माफी मांगी और कहा कि उनका उद्देश्य महज युद्ध टालने की थी. 

शिनावात्रा की विरासत

1998 में 'थाई रे थाई पार्टी' की स्थापना की गई थी. इसके बाद इस पार्टी ने पांच चुनाव जीते. लेकिन, ज्यादातर इसके अधिकारियों और प्रधानमंत्रियों की कुर्सी कोर्ट के फैसले या सैन्य तख्तापलट से छीन लिए गए. 

पैटोंगटार्न शिनावात्रा पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी हैं. जो अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री बनीं थी और अब एक साल बाद ही कुर्सी गंवानी भी पड़ी. 

