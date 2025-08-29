इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के उद्घाटन सीजन (2008) में एक बड़ा विवाद हुआ था. उस सीजन किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेले गए 10वें मुकाबले के बाद हरभजन सिंह ने एस. श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था. हरभजन तक मुंबई इंडियंस, जबकि श्रीसंत पंजाब की टीम का हिस्सा थे. यह घटना आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी विवादों में से एक मानी जाती है

उस समय यह घटना कैमरे में तो कैद हुई थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) और आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स ने इससे जुड़ा वीडियो रिवील नहीं किया था. जब यह घटना हुई, तो ब्रॉडकास्टर्स ने विज्ञापन दिखा दिया. फिर जब ब्रेक के बाद कवरेज दोबारा शुरू हुआ, तो एस. श्रीसंत रोते हुए दिखाई दिए और बाकी खिलाड़ी परेशान दिखे.

अब, लगभग 18 साल बाद आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने एक पॉडकास्ट के दौरान इस घटना का वीडियो क्लिप शेयर किया. इसमें साफ दिख रहा है कि हरभजन सिंह अपने हाथ के पिछले हिस्से से श्रीसंत को थप्पड़ मार रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के साथ पॉडकास्ट के दौरान ललित मोदी ने ये अनसीन क्लिप दुनिया के सामने लाया.

ललित मोदी ने पूरे वाकये को लेकर क्या बताया?

ललित मोदी ने पॉडकास्ट में बताया कि उस समय मैदान पर मौजूद टीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे. यह घटना केवल उनके सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुई थी. उन्होंने ही इसका वीडियो अपने पास सुरक्षित रखा. ललित मोदी ने कहा, "भज्जी (हरभजन सिंह) मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. यह घटना मैदान पर हुई थी. मैच खत्म हो चुका था. खिलाड़ी हाई-फाइव कर रहे थे और एक-दूसरे से हाथ मिला रहे थे. जैसे ही श्रीसंत और हरभजन आमने-सामने आए, भज्जी ने कहा कि 'इधर आओ' और फिर उन्हें बैकहैंड से मारा."

One of the wildest moments in IPL history, Unseen footage of the Bhajji–Sreesanth slapgate that never been aired#IPL pic.twitter.com/E9Ux8bodOW — Vishal (@Fanpointofviews) August 29, 2025

इस घटना के बाद हरभजन सिंह पर 11 आईपीएल मैचों का बैन लगाया गया. घटना के बाद श्रीसंत की आंखों में आंसू थे और उन्होंने हरभजन से कुछ कहने की कोशिश की थी. श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने बीच में आए थे और श्रीसंत को रोककर मामला शांत कराया था. इरफान पठान भी श्रीसंत को समझाने पहुंचे थे. हरभजन ने इसके बाद भी श्रीसंत की ओर गुस्से में आकर इशारा किया, जिससे तनाव और बढ़ गया था. पंजाब की टीम के खिलाड़ियों ने ये सुनिश्चित किया कि श्रीसंत कोई प्रतिक्रिया ना दें.

हरभजन सिंह उस घटना के बाद एस. श्रीसंत से कई बार माफी मांग चुके हैं. हरभजन ने हाल ही में रविचंद्रन अश्विन को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'अगर मुझे जिंदगी में कुछ बदलने का मौका मिले, तो मैं उस गलती को सुधारूंगा. वह मेरी गलती थी और मुझे वह नहीं करना चाहिए था. मुझे बहुत अफसोस है.'

हरभजन सिंह और एस. श्रीसंत के बीच अब दूरियां मिट चुकी हैं. दोनों ने आगे चलकर भी भारतीय टीम के लिए साथ में क्रिकेट खेला. साल 2011में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी दोनों खिलाड़ी हिस्सा रहे. भज्जी और श्रीसंत साथ में कमेंट्री करते भी दिखाई दे चुके हैं.

