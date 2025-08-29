scorecardresearch
 

BSF में हेड कॉन्स्टेबल पद पर निकली भर्ती, भरे जाएंगे एक हजार से ज्यादा पद

बीएसएफ ने हेड कॉन्स्टेबल (RO और RM) के 1121 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऑनलाइन आवेदन 24 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक किए जा सकते हैं. भर्ती में चयन शारीरिक परीक्षण, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा.

X
BSF हेडकॉन्स्टेबल के 1 हजार से ज्यादा पद भरे जाएंगे. (Photo: BSF Website\@https://rectt.bsf.gov.in/)
BSF Head Constable Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. योग्य उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 1121 पदों पर भर्ती की जाएगी.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होगी और 23 सितंबर, 2025 को समाप्त होगी पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य विवरण भी नोटिफिकेशन में बताए गए हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार, हेड कॉन्स्टेबल (RO) के 910 पद और हेड कॉन्स्टेबल (RM) के 211 पदों पर भर्ती होगी.

पात्रता मानदंड
जो उम्मीदवार उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत अधिसूचना के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा चेक कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगी. 

कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में आयोजित की जाएगी. MCQ प्रकार की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 घंटे की होगी. परीक्षा मुख्यालय महानिदेशक बीएसएफ द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर चयनित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में MCQ पेपर में 2 अंकों के 100 प्रश्न होंगे.

HC (RO) के लिए अंतिम मेरिट सूची, कुल 250 अंकों में से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) (200 अंक) और श्रुतलेख परीक्षा (50 अंक) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, बशर्ते पैराग्राफ रीडिंग परीक्षा में अर्हता प्राप्त हो. HC (RM) के लिए अंतिम मेरिट सूची, कुल 200 अंकों में से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.

आवेदन शुल्क
अनारक्षित (अनारक्षित), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पुरुष उम्मीदवारों के लिए HC(RO) और HC(RM) के पदों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये प्रति पद है. परीक्षा शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उम्मीदवारों, BSF के विभागीय कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और अनुकंपा नियुक्ति वाले उम्मीदवारों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा. बाकी जानकारी के लिए उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

TOPICS:

