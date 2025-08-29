पटना और बॉम्बे हाईकोर्ट के CJI बने सुप्रीम कोर्ट के नए जज, जानिए कौन हैं SC के दो नए न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिल गए हैं. न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की संख्या 34 हो गई.

सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले न्यायमूर्ति आलोक अराधे बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे. वहीं न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं.

न्यायमूर्ति आलोक अराधे

न्यायमूर्ति आलोक अराधे का जन्म 13 अप्रैल 1964 को हुआ था. उनके पास विज्ञान स्नातक (बी.एससी.) और विधि स्नातक (एलएलबी) की डिग्री है. उन्होंने 12 जुलाई 1988 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया.

उन्होंने अपना कानूनी करियर जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से शुरू किया. जहां उन्होंने सिविल, संवैधानिक, मध्यस्थता और कंपनी कानून पर ध्यान केंद्रित किया.

अप्रैल 2007 में, उनकी विशेषज्ञता को मान्यता देते हुए, उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया. उन्होंने कुछ प्रमुख कानूनी ग्रंथों का संशोधन करके एकेडमिक रूप से भी योगदान दिया है.

न्यायमूर्ति अराधे का न्यायिक करियर

• मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: 29 दिसंबर 2009 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त और 15 फरवरी 2011 को स्थायी न्यायाधीश बने.

• जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय: सितंबर 2016 में स्थानांतरित होकर, उन्होंने 11 मई 2018 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया. उन्होंने राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे.

• कर्नाटक उच्च न्यायालय: 17 नवंबर 2018 को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए और 3 जुलाई 2022 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे.

• तेलंगाना उच्च न्यायालय: 23 जुलाई 2023 को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए. वहां न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां का स्थान लिया, जो सर्वोच्च न्यायालय चले गए थे.

• बॉम्बे उच्च न्यायालय: 21 जनवरी 2025 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति

25 अगस्त 2025 को, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अराधे की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की सिफारिश की. केंद्र ने तुरंत इस सिफारिश को मंजूरी दे दी और भारत के राष्ट्रपति ने 27 अगस्त 2025 को उन्हें नियुक्त कर दिया.

न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली

28 मई 1968 को अहमदाबाद, गुजरात में जन्मे न्यायमूर्ति विपुल एम.पंचोली ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के अंतर्गत सर एलए शाह लॉ कॉलेज से वाणिज्यिक कानून में एलएलएम किया.

उन्होंने सितंबर 1991 में अपना लीगल करियर शुरू किया. बार में दाखिला लिया और गुजरात उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की. पंचोली ने मार्च 2006 तक यानी सात वर्ष तक गुजरात उच्च न्यायालय में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर रहे.

उनका न्यायिक जीवन 1 अक्टूबर 2014 को गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति के साथ शुरू हुआ. बाद में 10 जून 2016 को स्थायी न्यायाधीश बने. 24 जुलाई 2023 को उनका पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हुआ और उसके तुरंत बाद, 21 जुलाई 2025 को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली.

25 अगस्त 2025 को, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनकी सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की सिफारिश की. इस सिफारिश को तुरंत स्वीकार कर लिया गया और केंद्र ने 27 अगस्त 2025 को उनकी पदोन्नति को मंजूरी दे दी.

विवाद में फंसी न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति

न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति विवादों से अछूती नहीं रही. कॉलेजियम में 4-1 का एक दुर्लभ विभाजन हुआ. न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने वरिष्ठता संबंधी चिंताओं और 2023 में गुजरात से पटना स्थानांतरण से जुड़ी परिस्थितियों का हवाला देते हुए असहमति जताई.

इन असहमतिपूर्ण आवाजों के बावजूद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब न्यायमूर्ति पंचोली औपचारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय में अपना कार्यकाल शुरू करने के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----