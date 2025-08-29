भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50 फीसदी लागू होने के लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट आई. सेंसेक्‍स 270 अंक टूटकर 79,809.65 पर क्‍लोज हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 74.05 अंक गिरकर 24,426.85 पर बंद हुए. बैंक निफ्टी में भी 164 अंकों की गिरावट देखी गई है. तीन सत्रों में सेंसेक्‍स करीब 1800 अंक गिरा है.

BSE टॉप 30 शेयरों में से 16 शेयर उछाल पर रहे और बाकी के 14 शेयर गिरावट रहे. सबसे ज्‍यादा गिरावट महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में रही, जो 3 फीसदी गिरकर 3198.15 रुपये पर पहुंच गया. रिलायंस के शेयरों में 2.21 फीसदी की कमी देखने को मिली. वहीं इंफोस‍िस के शेयर में भी 2 फीसदी की भी गिरावट रही. तेजी की बात करें तो आईटीसी, BEL और ट्रेंट के शेयर करीब 2 फीसदी चढ़कर बंद हुए.

क्‍यों आई शेयर बाजार में गिरावट?

टैरिफ की वजह से ग्‍लोबल कारोबारी दबाव दिखाई दे रहा है, जिससे निवेशकों की भावना प्रभावित हुई है. ऐसे में पिछले तीन दिनों से शेयर बाजार में गिरावट आई है. वहीं रुपया में भी भारी गिरावट आई है. रुपया 88.19 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड है. रिलायंस के शेयरों में अचानक 2.21 फीसदी की गिरावट आई, जिसने मार्केट को नीचे की ओर खींचा. लार्जकैप, बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी सेक्‍टर्स में भी दबाव रहा, जिससे निवेशकों ने भारी बिकवाली की.

इन शेयरों में बड़ी गिरावट

वर्धमान टेक्‍सटाइल के शेयर में 5.74 फीसदी की गिरावट आई है. इसके अलावा, जिंदल स्‍टील के शेयर में 5 प्रतिशत, स्‍टारलाइट टेक में 5 प्रतिशत, आईडीबीआई बैंक में 4.74 फीसदी, स्‍वान कॉर्प के शेयर में 4 फीसदी, एजिस लॉजिस्टिक्‍स के शेयर में 3.25 फीसदी और बीएसई के शेयर 3.77 फीसदी की गिरावट देखी गई है.

121 शेयर 52वीक के लो पर पहुंचे

शेयर बाजार में गिरावट के बीच आज बीएसई पर 4,237 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसमें से 1890 शेयर तेजी पर रहे और 2187 शेयरों में गिरावट देखने को मिली. 160 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ. 99 शेयर 52 सप्‍ताह के उच्‍च स्‍तर पर बंद हुए तो 121 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर पहुंच गए. 13 शेयरों में अपर सर्किट और 7 शेयरों में लोअर सर्किट रहा.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

