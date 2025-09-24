scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

केंद्र ने दिपावली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया. वहीं, लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जारी आंदोलन लेह में हिंसक हो गया.

कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले. (Photo: PIB)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया. वहीं, लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन हिंसा में बदल गया. इन खबरों के अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस... 70 हजार करोड़ का रिफॉर्म, कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े ऐलान

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया. 10.90 लाख कर्मचारियों के लिए 78 दिन का प्रोडक्टिविटी आधारित बोनस मंजूर किया गया, जिसकी राशि 1865.68 करोड़ रुपये होगी.

लेह में हिंसक आंदोलन... सोनम वांगचुक ने तोड़ा 15 दिन का उपवास, युवाओं से हिंसा रोकने की अपील

लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन हिंसा में बदल गया. जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद उपवास तोड़ा और युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की.

उत्तराखंड: पेपर लीक के बाद 21 सितंबर को हुई UKSSSC परीक्षा पर रोक, 1 महीने के भीतर पूरी करनी होगी जांच

UKSSSC पेपर लीक मामले पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि 21 सितंबर को हुई परीक्षा की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. 

X को झटका, केंद्र के खिलाफ दायर याचिका खारिज, HC ने कहा- भारत के नियम मानने होंगे

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) की केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर चुनौती खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए कानूनों का पालन अनिवार्य है.

ISRO की मदद से ड्रोन रडार बनाने की तैयारी में BSF... बिना बॉर्डर क्रॉस किए रखेंगे दुश्मन पर नजर

BSF अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है. बीएसएफ ने टेकनपुर अकादमी में स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की स्थापना की है, जिसमें इसरो की मदद से ड्रोन आधारित रडार विकसित किया जाएगा.

Asia Cup Super-4: बांग्लादेश को तगड़ा झटका, भारत संग मैच से पहले कप्तान ल‍िटन दास इंजर्ड
 
भारत-बांग्लादेश के बीच सुपर-4 मुकाबले से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है. कप्तान लिटन दास इंजर्ड हो गए हैं और उनके खेलने पर अंतिम फैसला मैच से पहले होगा.

पंजाब में राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन... औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मान सरकार का बड़ा कदम

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन की मंजूरी दी. अब अधिनियम के दायरे में दो-तीन गुना अधिक उद्योग आएंगे और निर्धारित समय में मंजूरी पाएंगे.

रिश्ते को रीसेट करने की राह पर अमेरिका-पाकिस्तान? शहबाज शरीफ कल वॉशिंगटन में ट्रंप से करेंगे मुलाकात

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस हफ्ते न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन की छोटी यात्रा करेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. शहबाज शरीफ फिलहाल UNGA की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं.

झटके में ₹3 लाख करोड़ स्वाहा... Tata से गोदरेज तक सब टूटे, लगातार चौथे दिन बाजार में भगदड़

शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट जारी रही और सेंसेक्स-निफ्टी रेड जोन में बंद हुए. बुधवार को दिनभर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 386 अंक फिसलकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 112 अंक गिरकर 25,100 से नीचे आया.

LAC के बगल में 17200 फीट की ऊंचाई पर हनले-चुमर सड़क बनकर तैयार

लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के प्रोजेक्ट हिमांक ने हनले से चुमर तक 91 किमी लंबी सड़क बनाई, जो अब जनता के लिए खुली है. यह सड़क 14500 से 17200 फीट ऊंचाई से गुजरती है और सेना को रणनीतिक मदद देगी.

---- समाप्त ----
