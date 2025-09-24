scorecardresearch
 

Feedback

रिश्ते को रीसेट करने की राह पर अमेरिका-पाकिस्तान? शहबाज शरीफ कल वॉशिंगटन में ट्रंप से करेंगे मुलाकात

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को वॉशिंगटन-इस्लामाबाद के रिश्तों में नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ जुड़ाव का नया संकेत दिया है.

Advertisement
X
बीते दिन अरब समिट के दौरान शहबाज शरीफ ने ट्रंप से मुलाकात की थी. (Photo- Screengrab)
बीते दिन अरब समिट के दौरान शहबाज शरीफ ने ट्रंप से मुलाकात की थी. (Photo- Screengrab)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस हफ्ते न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन की एक छोटी यात्रा करेंगे, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. शहबाज शरीफ इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह गुरुवार को वॉशिंगटन जाकर ट्रंप से मिलेंगे और उसी दिन न्यूयॉर्क लौट आएंगे.

यह मुलाकात कई मायनों में अहम है. आखिरी बार जुलाई 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी. इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूरे कार्यकाल में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहद ठंडे रहे. बाइडेन ने पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री से फोन पर भी बात तक नहीं की थी.

यह भी पढ़ें: UN में पहले भाषण, फिर शहबाज शरीफ सहित इस्लामिक नेताओं के साथ मीटिंग, क्या है ट्रंप का एजेंडा

सम्बंधित ख़बरें

trump, shehbaz, xi jinping,
ट्रंप-जिनपिंग दोनों से गलबहियां...पाक को भारी ने पड़ जाएं शहबाज-मुनीर के पैंतरे 
trump on china growth and speed pause
Trump का नया पैंतरा, China की रफ्तार रोकने की कोशिश 
ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात की
अमेरिका में ट्रंप की शहबाज शरीफ से मुलाकात, जानिए क्या हुई बात 
संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo: PTI)
UN में पहले भाषण, फिर शहबाज शरीफ सहित इस्लामिक नेताओं के साथ मीटिंग, क्या है ट्रंप का एजेंडा 
shehbaz sharif donald trump
मुनीर के बाद शहबाज ट्रंप की शरण में... अमेरिकी हमदर्दी के लिए इन दो चालों का सहारा! 

लेकिन जनवरी 2025 में ट्रंप के सत्ता में लौटते ही पाकिस्तान-अमेरिका रिश्तों में अप्रत्याशित बदलाव देखा गया है. जून में राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी. इसे दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत माना गया. अब शहबाज-ट्रंप मुलाकात को उसी कड़ी में देखा जा रहा है.

Advertisement

इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रिश्तों, अफगानिस्तान, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और व्यापार के अवसरों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

पाकिस्तान-अमेरिका के रीसेट होते रिश्ते

कूटनीतिक हलकों का मानना है कि यह मुलाकात पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों के रीसेट को औपचारिक रूप देने का प्रयास है. हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप इस जुड़ाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल यह शुरुआत नाजुक और टेस्टिंग के दौर में है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप-जिनपिंग दोनों से गलबहियां...पाक को भारी ने पड़ जाएं शहबाज-मुनीर की जोड़ी के ये पैंतरे

अरब समिट में भी ट्रंप-शहबाज की मुलाकात

न्यूयॉर्क में ही एक अन्य मौके पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन के दौरान भी हुई. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया, हाथ मिलाया और कुछ शब्दों का अनौपचारिक आदान-प्रदान किया. इस दौरान पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement