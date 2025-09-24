रिश्ते को रीसेट करने की राह पर अमेरिका-पाकिस्तान? शहबाज शरीफ कल वॉशिंगटन में ट्रंप से करेंगे मुलाकात

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस हफ्ते न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन की एक छोटी यात्रा करेंगे, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. शहबाज शरीफ इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह गुरुवार को वॉशिंगटन जाकर ट्रंप से मिलेंगे और उसी दिन न्यूयॉर्क लौट आएंगे.

यह मुलाकात कई मायनों में अहम है. आखिरी बार जुलाई 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी. इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूरे कार्यकाल में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहद ठंडे रहे. बाइडेन ने पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री से फोन पर भी बात तक नहीं की थी.

लेकिन जनवरी 2025 में ट्रंप के सत्ता में लौटते ही पाकिस्तान-अमेरिका रिश्तों में अप्रत्याशित बदलाव देखा गया है. जून में राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी. इसे दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत माना गया. अब शहबाज-ट्रंप मुलाकात को उसी कड़ी में देखा जा रहा है.

इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रिश्तों, अफगानिस्तान, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और व्यापार के अवसरों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

पाकिस्तान-अमेरिका के रीसेट होते रिश्ते

कूटनीतिक हलकों का मानना है कि यह मुलाकात पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों के रीसेट को औपचारिक रूप देने का प्रयास है. हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप इस जुड़ाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल यह शुरुआत नाजुक और टेस्टिंग के दौर में है.

अरब समिट में भी ट्रंप-शहबाज की मुलाकात

न्यूयॉर्क में ही एक अन्य मौके पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन के दौरान भी हुई. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया, हाथ मिलाया और कुछ शब्दों का अनौपचारिक आदान-प्रदान किया. इस दौरान पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद थे.

