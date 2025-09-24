scorecardresearch
 

Feedback

लेह में हिंसक आंदोलन... सोनम वांगचुक ने तोड़ा 15 दिन का उपवास, युवाओं से हिंसा रोकने की अपील

लेह में बंद और विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी. इसके अलावा कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया. इसी बीच प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद अपना उपवास तोड़ते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की.

Advertisement
X
आंदोलन लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जारी है. (File Photo- ITG)
आंदोलन लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जारी है. (File Photo- ITG)

लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन मंगलवार को हिंसा और टकराव में बदल गया. इसी बीच प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद अपना उपवास तोड़ते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की आगजनी या झड़प से आंदोलन की नैतिकता कमजोर होगी.

वांगचुक ने समर्थकों से कहा, “मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आगजनी और झड़पों को बंद करें. हम अपना उपवास खत्म कर रहे हैं और प्रशासन से भी आग्रह है कि आंसू गैस के गोले चलाना बंद करे. कोई भी भूख हड़ताल तब तक सफल नहीं होती जब तक किसी की जान संघर्ष में जाती है.”

बता दें कि बुधवार को लेह में बंद और विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी. इसके अलावा कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि कुछ युवाओं के पथराव करने और सुरक्षा बलों पर हमला करने के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा. हालात संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Violence erupts over the demand for full statehood in Ladakh, as police clash with protesters in Leh.
लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग पर बवाल, लेह में पुलिस-प्रदर्शनकारी भिड़े 
sonam wangchuk leh protest by students in support
Leh: सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़कों पर उतरे छात्र 
Stone-pelting in Ladakh, protests demanding the Sixth Schedule.
लद्दाख को केंद्र शास‍ित बनाने की मांग, प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच बढ़ा तनाव  
लेह-लद्दाख में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प (Photo: Scrrengrab)
लेह में हिंसक हुआ आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने BJP दफ्तर फूंका, सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर 
Siachen Glacier Avalanche Killed Soldier
सियाचिन बेस कैंप के पास एवलांच, दो अग्निवीर समेत सेना के तीन जवान शहीद 
Advertisement

6 अक्टूबर को गृह मंत्रालय की बैठक

यह आंदोलन लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जारी है. लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) कई दौर की बातचीत पहले ही कर चुके हैं, लेकिन ठोस नतीजा सामने नहीं आया. गृह मंत्रालय ने अब अगली बैठक 6 अक्टूबर को तय की है.

LAB और KDA का कहना है कि वे बिना समाधान के भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे. LAB के सह-अध्यक्ष चेयरिंग दोरजे ने हाल ही में कहा था, “हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन देरी से लोग अधीर हो रहे हैं. हमने सरकार से कहा है कि समझौते तक हम उपवास खत्म नहीं करेंगे.”

इसी बीच LAB के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर तारीख थोपने का आरोप भी लगाया. उनका कहना है कि वार्ता का समय तय करने में दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए थी. विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी उपवास की कठिन परिस्थितियों का जिक्र किया है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाके में बिना भोजन रहना बेहद चुनौतीपूर्ण है.

सोनम वांगचुक ने बार-बार दोहराया है कि आंदोलन का रास्ता केवल शांतिपूर्ण होना चाहिए. उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं भारत की गरिमा बनाए रखते हुए सुलझें. युवाओं को हिंसा से दूर रहना होगा.”

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement