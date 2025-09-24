scorecardresearch
 

IND vs BAN Asia Cup Super-4: बांग्लादेश को तगड़ा झटका, भारत संग मैच से पहले कप्तान ल‍िटन दास इंजर्ड...कौन करेगा कप्तानी?

बांग्लादेश को भारत संग एश‍िया कप के सुपर-4 मुकाबले से पहले तगड़ा झटका लगा है, दरअसल, टीम के कप्तान ल‍िटन दास इंजर्ड हो गए हैं. ऐसे में उनके मैच से बाहर होने की संभावना है.

ल‍िटन दास के भारत के ख‍िलाफ मैच में उतरने पर सवाल है (Photo: AFP)
ल‍िटन दास के भारत के ख‍िलाफ मैच में उतरने पर सवाल है (Photo: AFP)

भारत-बांग्लादेश के बीच सुपर-4 का मुकाबला बुधवार (24 स‍ितंबर) को होना है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेशी टीम के लिए एक झटका लगा है. दरअसल, बांग्लादेशी कप्तान ल‍िटन दास मैच से पहले इंजर्ड हो गए हैं. वहीं उनके खेलने पर अंत‍िम मुहर मैच से पहले लगेगी. 

लिटन दास को 22 सितंबर को ICC अकादमी ग्राउंड में ट्रेनिंग के दौरान पीठ में खिंचाव (बैक स्ट्रेन) हुआ था. लिटन को नेट्स में स्क्वायर कट मारते समय कमर के बाएं हिस्से में असहजता महसूस हुई. इसके बाद टीम फिजियो बैज‍िद उल इस्लाम ने उनकी जांच की. इसके बाद वह प्रैक्ट‍िस सेशन से बाहर हो गए.

BCB के अधिकारी ने Cricbuzz को बताया. वो बाहर से तो वह ठीक लग रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले हमें मेडिकल जांच करनी होगी.  

हालांकि घटना के बाद लिटन को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, फिर भी उनकी उपलब्धता निश्चित नहीं है. बांग्लादेश ने टूर्नामेंट के लिए अभी तक उपकप्तान नहीं नियुक्त किया है, लेकिन अगर लिटन इंडिया के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल पाए, तो जाक‍िर अली टीम का नेतृत्व करेंगे.

क्या टीम इंड‍िया में होगा बदलाव?
भारत ने एश‍िया कप में टीम कॉम्ब‍िनेशन में तब बदलाव किया जब उनका सुपर फोर में प्रवेश पक्का हो गया. इसलिए उनके पहले-पसंदीदा XI में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, भारतीय टीम वही होगी जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरी थी. वहीं बांग्लादेश टीम चाहेगी क‍ि ल‍िटन दास खेलें. 

भारत की संभावित प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11: सैफ हसन, तंजीद हसन, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकिर अली, मेहदी हसन, नासुम अहमद, तस्कीन अहमद, तंजिम हसन, मुस्ताफिजुर रहमान

 

