झटके में ₹3 लाख करोड़ स्वाहा... Tata से गोदरेज तक सब टूटे, लगातार चौथे दिन बाजार में भगदड़

शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन भगदड़ जारी रही और दिनभर रेड जोन में कारोबार करने के बाद सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ रेड जोन में क्लोज हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जहां 386 अंक फिसलकर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी ने 112 अंक फिसलकर 25,100 से नीचे आकर क्लोजिंग की. इस दौरान Tata Motors से लेकर Godrej तक के शेयर टूटे और निवेशकों के झटके में 3,00,000 करोड़ रुपये स्वाहा हो गए.

गौरतलब है कि ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ का असर तमाम सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B Visa की फीस में की गई बढ़ोतरी ने बाजार की गिरावट को बढ़ाने का काम किया है. इसके असर से इंडियन करेंसी रुपया भी टूटकर ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है.

सुस्त शुरुआत और रेड जोन में बंद

शेयर मार्केट में लगातार जारी गिरावट के बीच बुधवार को बीएसई का सेंसेक्स 81,917.65 के लेवल पर ओपन हुआ था और फिर कारोबार के दौरान फिसलकर 81,607.84 तक टूटा था. हालांकि, इसके बाद मार्केट बंद होते-होते गिरावट कुछ धीमी पड़ी फिर भी ये इंडेक्स 386.47 अंक गिरकर 81,715.63 के लेवल पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की तरह ही एनएसई का निफ्टी-50 भी दिनभर फिसला. 25,169 के अपने पिछले कारोबार बंद की तुलना में गिरावट के साथ 25,108 पर खुलने के बाद ये इंडेक्स अंत में 112.60 अंक फिसलकर 25,056.90 पर क्लोज हुआ. बता दें इसका 52 वीक का हाई 26,277.35, जबकि 52 वीक का लो-लेवल 21,743.65 है.

निवेशकों को लगा तगड़ा झटका

बुधवार को गिरावट के साथ हुए कारोबार के दौरान बीएसई मिडकैप 0.85 फीसदी, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.50 फीसदी गिरा. वहीं शेयर बाजार निवेशकों को एक दिन में हुए नुकसान के बारे में कैलकुलेशन करें, तो उनकी दौलत 3 लाख करोड़ रुपये कम हो गई. दरअसल, सेंसेक्स में गिरावट के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 460.6 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो बीते कारोबारी दिन बाजार बंद होने पर 463.6 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था.

ये 10 शेयर सबसे ज्यादा फिसले

कमजोर ग्लोबल संकेत और डॉलर में तेजी के बीच वैल्यूएशन को लेकर बढ़ी चिंता और FII की बिकवाली ने पहले से ट्रंप टैरिफ और H1B Visa की फीस में बढ़ोतरी के चलते सुस्त बाजार में गिरावट बढ़ाने का काम किया. इस दौरान सबसे ज्यादा गिरने वाले 10 शेयरों की बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Tata Motors (2.67%), BEL (2.24%), Tech Mahindra (1.30%) और M&M Share (1.13%) की गिरावट लेकर बंद हुआ.

वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल शेयरों में Godrej Properties (4.05%), ITC Hotels (3.73%), Policy Bazar (3.64%), Kalyan Jewellers (3.38%) और Bharat Forge Share (2.93%) फिसलकर बंद हुआ. स्मॉल कैप कंपनियों में सबसे ज्यादा फिसलने वाला स्टॉक EIM Coel Share रहा, जो 14.38% की गिरावट लेकर बंद हुआ.

