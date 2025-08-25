scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: गुजरात में पीएम मोदी ने 5,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया. पंजाब के जालंधर में गैस लीक से हड़कंप मच गया. पाकिस्तान को बाढ़ का अलर्ट किया गया. पीएम मोदी की डीयू डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी. ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह ने सराहना की.

पीएम मोदी ने अहमदाबाद में जनता को संबोधित किया (Photo: Screengrab)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,400 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन. पंजाब के जालंधर में एक मिल्क फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गया, जिसकी वजह से वहां अफरा-तफरी मच गई. भारत ने जम्मू-कश्मीर में तवी नदी में बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को अलर्ट किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीए की डिग्री सार्वजनिक की जाएगी. राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की हालिया उपलब्धि, ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की है.

'दो मोहन की धरती ने हमें सिखाया दुश्मनों को पाताल से भी ढूंढकर खत्म करना', गुजरात में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में एक भव्य रोड शो किया, इस दौरान पूरे रास्ते भारी भीड़ उमड़ी रही. इसके बाद, प्रधानमंत्री ने 5,400 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया. यह कार्यक्रम अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में हो रहा है.

जालंधर की मिल्क फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक, 30 लोग फंसे, दीवार तोड़कर कर्मचारियों को निकाला जा रहा बाहर

जालंधर के वेस्ट हलके में स्थित सर्जिकल कॉम्प्लेक्स की मेट्रो मिल्क फैक्ट्री में सोमवार को अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हो गया. गैस लीक होते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और वहां काम कर रहे कर्मचारियों की सांसें फूलने लगीं.

निक्की भाटी केस ने खोली काली हकीकत, हर दिन 18 लड़क‍ियों को निगल रहा दहेज का दानव, हर तीसरा केस UP से

निक्की भाटी की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर से देश में दहेज के दानव की क्रूरता सबके सामने ला दी है. इस देश में जहां हर दिन 18 बेट‍ियां दहेज के लिए बलि‍ चढ़ाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ व‍िडंबना ये है कि बेट‍ियों के पक्ष में दहेज के ख‍िलाफ सख्त कानून हैं. ये व‍िडंबना ही है कि इतने प्रयासों के बावजूद दहेज लोभि‍यों से बेट‍ियां बचा पाना मुश्क‍िल हो रहा है. यहां दिए आंकड़े आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे.

भारत ने दिखाई दरियादिली... बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को किया अलर्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात

भारत ने जम्मू-कश्मीर में तवी नदी में बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को अलर्ट किया है. यह जानकारी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से साझा की गई. विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह कदम पूरी तरह मानवीय आधार पर उठाया गया है.

'टूरिस्ट डल झील चले गए, लोकल दुत्कारते हैं', झेलम के पानी में हाउसबोट ही नहीं, जिंदगी भी खा रही हिचकोले

श्रीनगर की झेलम नदी लगभग कुछ सालों पहले घाटी का असल कशिश थी. उसके किनारे बसे मोहल्ले, लकड़ी के पुल और हाउसबोट, सब मिलकर कश्मीर को पिक्चर-परफेक्ट बनाते. लेकिन अब मंजर बदल चुका है. झेलम में कितनी ही हाउसबोट्स हैं, जहां मेहमानखाने में लंबे समय से मेहमान ठहरे ही नहीं. पानी किनारे बसे और उसी पर गुजारा करने वाले इस समुदाय के कई दर्द हैं, जिनपर aajtak.in ने बात की.

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाई कोर्ट ने CIC पैनल के आदेश को किया खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री का विवरण पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं है. अदालत ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के डिग्री जारी करने के आदेश को खारिज कर दिया है.

ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने दिया सेना का साथ: राजनाथ सिंह

राजस्थान जोधपुर में एक रक्षा और खेल अकादमी के उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की हालिया उपलब्धि, ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले का सटीक और करारा जवाब दिया.

PM नरेंद्र मोदी ने फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका से मुलाकात की, 7 अहम मुद्दों पर हुआ समझौता

फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका भारत दौरे पर पहुंचे. पीएम मोदी से मुलाकात में रक्षा एक्शन प्लान सहित 7 अहम समझौते हुए. दौरे के दौरान उन्होंने गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और ICWA में "Ocean of Peace" पर लेक्चर दिया. इस यात्रा में दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किलिंग, ट्रेड और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है.

