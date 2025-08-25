जालंधर की मिल्क फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक, 30 लोग फंसे, दीवार तोड़कर कर्मचारियों को निकाला जा रहा बाहर

जालंधर के वेस्ट हलके में स्थित सर्जिकल कॉम्प्लेक्स की मेट्रो मिल्क फैक्ट्री में सोमवार को अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हो गया. गैस लीक होते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और वहां काम कर रहे कर्मचारियों की सांसें फूलने लगीं.

सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और क्रेन की मदद से फैक्ट्री की दीवार तोड़कर फंसे हुए कर्मचारियों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, करीब 30 कर्मचारी अंदर फंसे हुए थे, जिनकी जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. गैस लीक की वजह से आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल है. प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

