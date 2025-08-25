'दुनिया में आर्थिक स्वार्थ की नीतियां... दबाव कितना भी आए, हम रास्ता निकालेंगे', गुजरात में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में एक भव्य रोड शो किया, इस दौरान पूरे रास्ते भारी भीड़ उमड़ी रही. इसके बाद, प्रधानमंत्री ने 5,400 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया. यह कार्यक्रम अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में हो रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, "मॉनसून के इस सीजन में गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जब टीवी पर विनाशलीला देखते हैं, तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है. मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं."

उन्होंने आगे कहा कि प्रकृति का ये प्रकोप पूरे मानव जाति और देश के लिए चुनौती बना हुआ है. केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है.

'दो मोहन की धरती गुजरात...'

नरेंद्र मोदी ने कहा, "गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है. एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे श्रीकृष्ण, दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू. भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चल करके निरंतर सशक्त होता जा रहा है. सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश और समाज की रक्षा कैसे करते हैं. उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया है, जो दुश्मन को पाताल में भी खोजकर सज़ा देता है. और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है, दुनिया भी अनुभव कर रही है."

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों सेना द्वारा किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की तरफ इशारा करते हुए कहा, "आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कहीं भी छुपे हों. दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया. ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना के शौर्य का प्रतीक बन गया."

उन्होंने आगे कहा कि चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बापू ने भारत समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था. बापू का आश्रम इस बात साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता का सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया और स्वेदशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया.

नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60-65 साल देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा, जिससे वो सरकार में बैठे-बैठे इंपोर्ट में भी घोटाले कर सकें. लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है. किसानों, मछुआरो, उद्यमियों के दम पर भारत तेज़ी से विकास के रास्ते पर चल रहा है. आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

'गुजरात में आए दिन कर्फ्यू...'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "दुनिया में आज हम आर्थिक स्वार्थ वाली नीतियां देख रहे हैं. मैं अपने लघु उद्यमियों और किसानों से कहूंगा कि मैं आपको वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सबसे ऊपर हैं. मेरी सरकार लघु उद्यमियों और किसानों, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देगी, दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताक़त बढ़ाते जाएंगे."

उन्होंने आगे कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है. आज की नौजवान पीढ़ी ने वो दिन नहीं देखे हैं, जब यहां आए दिन कर्फ्यू लगा रहता था. यहां व्यापार और कारोबार करना मुश्किल कर दिया जाता था. लेकिन आज अहमदाबाद देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, और ये आप सभी ने करके दिखाया है.

पीएम मोदी ने कहा, "गुजरात में शांति और सुरक्षा के वातावरण के सुखद परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं. पूरा गुजरात यह देखकर गर्व करता है कि कैसे हमारा सूबा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है."

