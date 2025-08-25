scorecardresearch
 

Feedback

'दुनिया में आर्थिक स्वार्थ की नीतियां... दबाव कितना भी आए, हम रास्ता निकालेंगे', गुजरात में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो के बाद करोड़ों रुपए की लागत वाली कई योजनाओं का उद्घाटन किया. यह प्रोग्राम अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में आयोजित हुआ.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने अहमदाबाद में जनता को संबोधित किया (Photo: Screengrab)
पीएम मोदी ने अहमदाबाद में जनता को संबोधित किया (Photo: Screengrab)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में एक भव्य रोड शो किया, इस दौरान पूरे रास्ते भारी भीड़ उमड़ी रही. इसके बाद, प्रधानमंत्री ने 5,400 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया. यह कार्यक्रम अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में हो रहा है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, "मॉनसून के इस सीजन में गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जब टीवी पर विनाशलीला देखते हैं, तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है. मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं."

LIVE: PM Shri @narendramodi holds a roadshow in Ahmedabad, Gujarat. https://t.co/aAEvk26eMf

उन्होंने आगे कहा कि प्रकृति का ये प्रकोप पूरे मानव जाति और देश के लिए चुनौती बना हुआ है. केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Rescue work underway following the creation of an artificial lake in Syanachatti of Uttarkashi district (PTI Photo)
जम्मू-उत्तराखंड से गुजरात तक आफत बनी बारिश, राजस्थान में 91 लोगों की मौत, मुंबई में फ्लाइट्स पर भी असर 
PM Modi
1.5KM रोड शो, 5477 करोड़ रुपये की देंगे सौगात... PM मोदी का 25-26 अगस्त को गुजरात दौरा 
Rahul and Tejashwis attack on the Election Commission: Has the EC become a puppet commission?
EC पर राहुल-तेजस्वी का बड़ा हमला, PM मोदी का गुजरात दौरा; देखें नॉनस्टॉप खबरें 
Investigation team reaches Rajkot in Delhi cm attack case and heavy rains cause destruction in Gujarat
भारी बारिश से किन जिलों में बिगड़े हालात, देखें गुजरात आजतक में 
5 feet silver statue of Lord Shri Ram
144 दिन में बनी 5 फीट की चांदी की भगवान श्री राम की मूर्ति, 10 लाख 50 हजार रुपये है कीमत 

'दो मोहन की धरती गुजरात...'

नरेंद्र मोदी ने कहा, "गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है. एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे श्रीकृष्ण, दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू. भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चल करके निरंतर सशक्त होता जा रहा है. सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश और समाज की रक्षा कैसे करते हैं. उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया है, जो दुश्मन को पाताल में भी खोजकर सज़ा देता है. और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है, दुनिया भी अनुभव कर रही है."

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों सेना द्वारा किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की तरफ इशारा करते हुए कहा, "आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कहीं भी छुपे हों. दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया. ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना के शौर्य का प्रतीक बन गया."

उन्होंने आगे कहा कि चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बापू ने भारत समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था. बापू का आश्रम इस बात साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता का सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया और स्वेदशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया. 

यह भी पढ़ें: 'आलम साहब की कृपा से 2 साल चली मेरी बेल अर्जी, गुजरात से बाहर...', नए बिल को डिफेंड करते शाह ने सुनाया पुराना किस्सा

नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60-65 साल देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा, जिससे वो सरकार में बैठे-बैठे इंपोर्ट में भी घोटाले कर सकें. लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है. किसानों, मछुआरो, उद्यमियों के दम पर भारत तेज़ी से विकास के रास्ते पर चल रहा है. आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

Advertisement

'गुजरात में आए दिन कर्फ्यू...'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "दुनिया में आज हम आर्थिक स्वार्थ वाली नीतियां देख रहे हैं. मैं अपने लघु उद्यमियों और किसानों से कहूंगा कि मैं आपको वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सबसे ऊपर हैं. मेरी सरकार लघु उद्यमियों और किसानों, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देगी, दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताक़त बढ़ाते जाएंगे."

उन्होंने आगे कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है. आज की नौजवान पीढ़ी ने वो दिन नहीं देखे हैं, जब यहां आए दिन कर्फ्यू लगा रहता था. यहां व्यापार और कारोबार करना मुश्किल कर दिया जाता था. लेकिन आज अहमदाबाद देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, और ये आप सभी ने करके दिखाया है. 

पीएम मोदी ने कहा, "गुजरात में शांति और सुरक्षा के वातावरण के सुखद परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं. पूरा गुजरात यह देखकर गर्व करता है कि कैसे हमारा सूबा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement